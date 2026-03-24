Un fondo comercializado por Caja Rural de Soria, premiado en los Funds

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un fondo comercializado por Caja Rural de Soria, premiado en los European Funds Trophy. El fondo Rural Renta Variable Internacional FI, gestionado por Gescooperativo y comercializado entre los clientes de Caja Rural de Soria, ha sido distinguido en París por la solidez de su gestión y sus resultados

Gescooperativo, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva vinculada al Grupo Caja Rural, ha sido distinguida en París en la 19ª edición de los European Funds Trophy por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI, galardonado en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento.

Este fondo forma parte de la oferta de inversión que Caja Rural de Soria pone a disposición de sus clientes, lo que permite acceder desde la entidad a soluciones de inversión reconocidas a nivel europeo. El jurado ha valorado especialmente la solidez del proceso de inversión, la gestión eficiente del riesgo y los resultados obtenidos por el fondo, así como la disciplina de inversión y el enfoque a largo plazo del equipo gestor.