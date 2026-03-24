El alcalde de Soria muestra "absoluta tranquilidad" tras la denuncia de Vox ante la Fiscalía

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

El todavía alcalde de Soria, Carlos Martínez, muestra su "absoluta tranquilidad" después de que Vox denunciase los contratos de la capital soriana del último Carnaval y de los festivales Soria Rock entre 2022 y 2025: "La transparencia y la rendición de cuentas en 20 años de Gobierno han sido nuestras señas de identidad y ahora que salimos no van a poder manchar toda esa gestión".

Con "tranquilidad" recibió Martínez Mínguez la noticia de que Vox había denunciado ante la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla y León: "Estoy absolutamente convencido de que se han hecho igual que los Carnavales de los anteriores, los anteriores y los anteriores con el visto bueno de todas las partes técnicas y económicas".

El secretario autonómico del PSOECyL aseguró que esta actuación de Vox se enmarca dentro de una "campaña electoral permanente" tras la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo. Así, explicó que la comisión de vigilancia del consistorio soriano "la preside la propia oposición". "La comisión de vigilancia de la contratación la lleva, la gestiona, la dirige y la preside la oposición municipal y ahí se llevan todos los contratos de la casa. Se expone con luz y taquígrafos, con total y absoluta transparencia todos y cada uno de los contratos de cada euro que gasta el Ayuntamiento", defendió sobre la actuación de la corporación municipal que todavía preside.