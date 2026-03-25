Miguel Ángel Pérez, experto en setas, advierte: “Si bebes alcohol y comes esta seta, ve yendo al hospital”

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El experto en naturaleza Miguel Ángel Pérez, con más de 150.000 suscriptores en YouTube, quiere advertir a todos los amantes de la recolección de setas acerca del Coprinus atramentarius, ‘Coprinus antialcohólico’ o ‘seta de la tinta’, un hongo comestible y seguro, pero que puede volverse letal con la ingesta de alcohol.

La seta de la tinta, aunque no es la más abundante en la provincia de Soria, sí que puede encontrarse en las estaciones de primavera a otoño, en prados, bordes de caminos, parques y jardines, además de zonas con restos vegetales e, incluso, arriates de plantas.

Al madurar, el hongo libera enzimas que descomponen sus propias células, empezando por las láminas que componen su sombrero. Estas se vuelven negras por las esporas maduras y se convierten en un líquido viscoso similar a la tinta, de ahí su sobrenombre, que gotea para dispersarlas.

Efecto antialcohólico de la seta de la tinta

Este particular hongo contiene coprina, una toxina que bloquea la enzima acetaldehído deshidrogenasa, impidiendo la metabolización del alcohol y acumulando acetaldehído en sangre, similar al medicamento Antabús. Es inofensiva si se come sola, pero provoca síntomas muy graves si se ingiere alcohol seis horas antes o hasta 4 días después.

“Es una seta que es comestible si no tomas alcohol, ya que la coprina impide la descomposición de las moléculas del alcohol y potencia sus efectos”, asegura el experto en setas.

Un ataque invisible

El comensal puede notar cómo su corazón se acelera, además de náuseas que suben desde el estómago hasta provocar vómitos incontrolables, mientras que la presión arterial desciende en picado, dejando sudores fríos y una taquicardia descontrolada.

Estos síntomas pueden prolongarse de dos a seis horas y reaparecer en cuanto se toma de nuevo alcohol, convirtiendo una apacible velada en una auténtica pesadilla. En casos excepcionales, el tóxico puede repercutir en el hígado y en los riñones, avisando de que la seta antialcohólica no perdona ningún error.

Cómo identificarla y recolectarla con seguridad en Soria

En Soria, esta seta aparece en grupos sobre restos vegetales enterrados, como el césped o la madera en descomposición, y en áreas urbanas como la capital soriana. Su sombrero gris oscuro, de entre cinco y diez centímetros, presenta escamas pardas en la base del pie blanco y fibriloso. Recógela solo cuando esté joven, con láminas blancas intactas; evita los ejemplares maduros en los que ya detectes la tinta negra. Se suele confundir con la Coprinus comatus (seta barbuda), más robusta y sin efecto antialcohol.

En la cocina soriana se suele saltear con ajo o mezclada con huevo revuelto, ideal para vegetarianos, pero nunca se debe acompañar con vino o cerveza.