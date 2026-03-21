Primeras setas de primavera en Soria: por qué es excelente el marzuelo y dónde lo podemos encontrar

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Es la especie más esperada porque es la primera en aparecer tras el invierno, pero lo que convierte al marzuelo en uno de los excelentes tesoros no es sólo su es que aparece fuera de las épocas más habituales de setas, alejándose de las grandes campañas micológicas de otoño y primavera. Pero, además, su búsqueda se convierte en todo un reto porque crece semienterrada en los pinares de Soria, a menudo oculta, lo que aumenta aún más su fama de esquiva y convierte su recolección en un auténtico premio reservado a los más experimentados.

El marzuelo (hygrophorus marzuollus) es una seta que gana interés cada año considerada como una de las mejores comestibles del reino fungi, muy sabrosa y de suave aroma. Además la época de su eclosión hace que no haya muchas otras especies y que su valor culinario aumente. Cabe señalar también que pueden alcanzar un tamaño considerable, incluso de más de 12 ó 13 centímetros. Este tamaño junto a su carnosidad hacen que sean muy apreciados en la cocina micológica.

Es la primera seta que aparece en el año, ya que crece incluso debajo de la nieve a finales de enero. En las zonas de pinar silvestre de Soria es muy frecuente, aunque podemos encontrarlos en algunos otros bosques de frondosas de forma más esporádica. Su color ceniza o negruzco le dan un carácter concreto y hacen que se mimetice muy bien entre la hojarasca, haciendo más difícil, si cabe, su localización. Suele aguantar bastante, incluso algunos años llega hasta principios de mayo.

Su aparición depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, especialmente de las lluvias y las nieves del final del invierno y principios de primavera. Por eso, algunas temporadas pueden ser más abundantes que otras. Aun así, los aficionados siempre esperan con ilusión ese momento en el que el monte empieza a despertar y la búsqueda de marzuelos se convierte en la mejor excusa para salir al bosque.

Empieza su eclosión tras 10 días de temperaturas por encima de cero grados y hasta doce o quince grados durante el día. Que a lo largo de ese tiempo le caiga alguna nevada no significa que se detenga su ciclo, ya que la nieve también protege el suelo de temperaturas más extremas. Es por ello que muchas veces vemos marzuelos rodeados de nieve, e incluso que hasta que no desaparezca por completo el manto de nieve no podamos ver los sombreros grises de estas deliciosas setas. Eso sí, no son amigos de los días calurosos. Un episodio de temperaturas elevadas puede truncar la aparición de marzuelos e incluso detener por completo su floración.

Características:

Sombrero mediano, entre 4 y 15 centímetros. Según va madurando pasa de ser convexo a casi plano con margen ondulado e incurvado. Cutícula lisa y de color ceniza o negruzco. Himenio con láminas gruesas, decurrentes y de aspecto céreo y color blanquecino que van evolucionando a gris claro con reflejos azulados. Tiene intercaladas numerosas laminillas. Pie cilíndrico, bastante recto, aunque en ocasiones curvado. De color blanco que va oscureciéndose. Carne blanca en el interior que va tornándose en grisácea hacia el exterior. De sabor dulce, agradable y olor suave. Esporas blancas con forma elíptica, lisas e hialinas.

Comestibilidad:



El marzuelo está considerado como muy bueno o excelente. A nivel gastronómico está empezando a darse a conocer y en la provincia de Soria se está haciendo una gran promoción de ella. Su textura agradable y suave sabor le hacen indicado para numerosas elaboraciones culinarias.

Época y hábitat:



Podemos encontrar el marzuelo en Soria durante los meses de febrero, marzo, abril e incluso mayo. Aparece en bosques de coníferas en zonas umbrías de pinares de pino silvestris con el suelo ácido, prefiriendo árboles de edad avanzada para su aparición principalmente de ejemplares viejos. Aunque no es muy común, donde fructifica, lo hace en abundancia. También lo podemos encontrar en hayedos y otros bosques de frondosas, robles o alcornoques e incluso en bosques mixtos de estas especies.

Confusiones:



No se confunde fácilmente con otras setas tóxicas por su época de fructificación y características macroscópicas. Aunque el marzuelo es la especie reina en esta época también en zonas resguardadas del frío no es extraño encontrar Cantharellus tubaeformis o lutescens, algún rebozuelo despistado, o lenguas de vaca (hydnum repandum, albidum o rufescens). Todas ellas comestibles y también recolectadas de manera habitual.