Un conocido concurso de televisión revoluciona las calles del centro de Soria

Concurso 'Lo sabe, no lo sabe' en rodaje por las calles de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El centro de la capital de Soria se ha convertido estos días en un improvisado plató de televisión para la grabación del conocido concurso 'Lo sabe, no lo sabe' presentado por el influencer Xuso Jones. Todo el equipo del programa lleva martes y miércoles en Soria grabando este formato de preguntas y respuestas con varios concursantes sorianos cuya presencia ha revolucionado el centro de la capital.

Son muchos los sorianos que se han sorprendido al ver al equipo del televisivo programa grabando por el Collado, la plaza de Herradores y zonas aledañas este concurso que se emite en Cuatro de lunes a viernes a partir de las 18.30 horas.

En este programa Xuso Jones ha ido seleccionando a varios vecinos Soria que se han convertido en concursantes mientras recorren las calles en busca de personas que respondan por ellos a una serie de preguntas mientras van acumulando dinero. A mayor número de respuestas acertadas o falladas (depende de si deben o no saber la respuesta), mayor será el premio pudiendo llevarse a casa hasta 50.000 euros.

Habrá que esperar a su emisión para conocer la identidad de todos los concursantes sorianos y el dinero que han conseguido llevarse a casa aunque todavía no se conoce la fecha de difusión del concurso.