La Guardia Civil de Soria 'pilla' a un coche a 187 kilómetros por hora en una zona de 90

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria 'cazó' al conductor de un coche que duplicaba (y más) la velocidad máxima permitida en un tramo de la N-122. Podía circular legalmente hasta los 90 kilómetros por hora; el radar saltó a 187 kilómetros por hora.

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria han procedido a la investigación de un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 97 km/h.

Los hechos sucedieron a las 12.11 horas del día 18 de marzo de 2026, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, circulando a 187 km/h, a la altura del kilómetro 123,800 de la carretera N-122 (Zaragoza-Portugal), término municipal de Villar del Campo (Soria), cuando el límite genérico de velocidad en el punto es de 90 km/h.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 4 de Soria.

Este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía. Es de suma importancia respetar las

limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de vía.

Para estas conductas, el Código Penal en su artículo 379.1 contempla penas de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que se es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.