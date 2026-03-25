La Junta de Cofradías muestra el camino para las mejores torrijas

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Cofradías organizó este martes una demostración de cocina de Cuaresma. Los protagonistas fueron alumnos y profesores de 1º de los CFGM Cocina, Gastronomía y Panadería y Confitería del Centro La Merced.

La demostración gastronómica sobre cómo hacer las mejores torrijas la realizaron los alumnos y docentes de La Merced. La exhibición tuvo lugar en la planta superior del Mercado Municipal.

Por otra parte, este jueves las Cofradías realizarán una visita guiada a cargo de alumos del CFGS Guías, Información y Asistencia Turística por algunos templos que albergan tallas procesionales. El punto de encuentro será la iglesia de Santo Domingo con el comienzo fijado para las 12.15 horas con un aforo límite de 40 personas.

En otro orden de cosas, la Coral de Soria actuará tras el Pregón de Semana Santa 2026 el próximo sábado 28 de marzo a las 20.45 horas en la Iglesia de El Salvador, en un año especialmente significativo en el que la agrupación celebra su 50 aniversario desde su fundación en 1976.

El acto dará comienzo con el Pregón de Semana Santa, que correrá a cargo de Chiara De Luca, hermana de la Cofradía de la Flagelación del Señor. A continuación, tendrá lugar el concierto de la Coral de Soria.

Bajo la dirección de Marta López Condado, y acompañada por un cuarteto de cuerda integrado por Marcos Lafuente, Inés Gallego, Mo Li y Sabina Ruiz, la formación interpretará un programa centrado en grandes obras de la música sacra. El repertorio incluye piezas de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Zoltán Kodály, entre otros.