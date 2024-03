Un emocionante pregón marcó el inicio oficial de la Semana Santa

Publicado por Ana Aparicio Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Multitud de fieles se dieron cita ayer en la Iglesia de El Salvador para escuchar el pregón de Semana Santa a cargo del hermano de la Cofradía de las Siete Palabras, periodista y columnista, Alberto Palacios Lázaro. Este acto marca el inicio oficial del programa de actos religiosos que continúa hoy con la procesión de La Borriquilla, de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Palacios intentó contagiar a los asistentes el 'sentimiento cofrade' a través de un discurso cargado de vivencias y recuerdos personales. Aunque en un principio su elección como pregonero fue «toda una sorpresa», el periodista no dudo ni un momento en aceptar dicha responsabilidad con pleno conocimiento del reto que suponía. Además, la elección de un pregonero joven no fue casualidad ya que uno de los objetivos perseguidos por la Junta de Cofradías pasaba por «renovar y rejuvenecer» este acto. «Intentaremos llegar a un perfil más joven que seguramente no conoce ni la existencia de este acto». El 75º Aniversario de la Cofradía de las Siete Palabras fue otro de los factores que pudieron influir en su elección. «Seguramente no fue casualidad. Es un año muy especial para mí por partida doble».

El pregón de Semana Santa es un acto que cada año genera más expectación por parte de los sorianos y así lo afirmó el propio pregonero. «Es importante hablar a la gente con un lenguaje coloquial, para que te entiendan. He querido explicar el trabajo de un cofrade que es, muy emocionante pero muy sacrificado, desde mi experiencia personal».

Palacios quiso trasmitir a los asistentes el trabajo de una cofradía que «no se limita a una procesión sino que conlleva un año de preparativos para que todo salga perfecto». Según afirmó, uno de los objetivos de su discurso fue buscar un término común entre los que son cofrades y los que están enfrente para que todos pudieran entender el significado de sus palabras. «Quiero trasladar qué es lo que sentimos, qué vivimos y por qué nuestra vida gira en torno a esto».

Reivindicaciones

Durante el acto no faltaron las reivindicaciones de la Semana Santa soriana, declarada fiesta de Interés Turístico Regional y con vistas a ser declarada de Interés Turístico Nacional. «La experiencia que ofrecemos en Soria es puramente genuina, tradicional y castellana». Palacios reseñó así la ventaja que supone vivir alejados de la globalización. «En Soria se puede oír el silencio, un reflejo de Castilla en Semana Santa».

Tras el pregón, tuvo lugar el concierto de la Capilla Clásica Extrema Daurii, una agrupación vocal nacida en 2022 de la unión de las corales Capilla Clásica de Soria-San José y Extrema Daurii. La gran devoción por la música y el canto es lo que unió a esta agrupación coral formada por alrededor de 40 voces, algo que lograron transmitir en su actuación.

A este grupo vocal le preceden destacadas colaboraciones con otras corales en la celebración de numerosas misas así como actuaciones en el Maratón Musical que se enmarca dentro del ‘Festival otoño Musical Soriano’ y en el ‘Saludo navideño a Soria’. Además, en 2023 ofrecieron un concierto en los Arcos de San Juan de Duero, un enclave muy apreciado por los sorianos, en el Día Internacional de los Museos.