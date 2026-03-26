Martínez sigue sin aclarar quién será su sucesor en la Alcaldía de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sigue sin aclarar quién será su sucesor como regidor de la ciudad. Se limitó a señalar que la siguiente en la lista del PSOE, Antonia Dulce, renuncia por motivos laborales, de lo que eran "plenamente conscientes hace tiempo". Esto allana el camino para la llegada a la corporación del ahora senador Javier Antón, el potencial sustituto y quien sigue en la candidatura.

Martínez renunciará a su cargo para asumir el de procurador en las Cortes de Castilla y León en un pleno municipal extraordinario el 13 de abril, y será el primer teniente de alcalde, Luis Rey, quien asuma la alcaldía en funciones. El relevo definitivo se producirá ya en la sesión plenaria del mes de mayo. "El objetivo ya lo planteamos en su momento, que en los 15 días, 20 días pueda estar absolutamente resuelto y para el pleno del mes de mayo podamos tener ya articulada la nueva organización municipal, que tampoco va a tener muchos cambios", afirmó Martínez.

Explicó que la siguiente en la lista del PSOE no se incorporará por motivos laborales. "Es por una condición laboral, está trabajando en Madrid, no podía hacer una incorporación a la lista municipal, por tanto, es algo de lo que ya somos plenamente conscientes desde hace mucho tiempo, cuando empezamos ya a abordar todo esto hace más de un año, de que Toñi no puede incorporarse precisamente por estar trabajando en Madrid", explicó Martínez.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Castilla y León valoró la reunión del miércoles entre PP y Vox ante los posibles pactos de Gobierno en la Junta como "una nueva cortina de humo porque esto se está negociando en otro sitio, que es Madrid quien manda, que es Génova y que son Abascal y Feijóo los que están marcando los tiempos", dijo Martínez. "Estamos en manos de alguien ajeno a Castilla y León, y eso es un absoluto drama, bajo mi punto de vista".

En su reunión de la tarde de hoy con el PP indicó que pondrá encima de la mesa alguna medidas con carácter de urgencia "que un gobierno serio, un gobierno responsable, debería estar poniendo encima de la mesa y ante la ausencia de ese gobierno por incomparecencia una vez más del señor Mañueco, el Partido Socialista irá con propuestas en positivo, como lo ha hecho siempre".

Detención del gerente de Asistencia Sanitaria

Martínez se refirió también a la detención del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el responsable del área económica, Óscar Pérez, ya dimitidos, y señaló que "el señor Mañueco intenta ignorar los problemas, una de sus características, hacer invisible permanentemente sus problemas, como si esto no hubiera pasado, como si esto no existiera, como si fuera algo normal o algo cotidiano que la Guardia Civil detenga al al gerente y el responsable del área económica de libre designación por parte del Grupo Popular". En ese sentido, manifestó la necesidad de retomar la Ley de Transparencia autonómica.

Puso de relieve una imagen publicada por este medio en el que ambos se encontraban con un senador del PP, que "estaba en la puerta del restaurante con los dos detenidos". "Supongo que de esto no tendrá nada que decir el señor Mañueco, como no tienen nada que decir aquí los señores del Partido Popular de Soria, parece que no va con ellos", insistió Martínez, quien concluyó, "algo huele mal en todo esto".