Carolina Romero sustituirá a Martínez en Diputación y Rey sonríe con la llegada de Antón a la Alcaldía

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Día de balance en el PSOE tras los resultados de las elecciones autonómicas que le devolvió el triunfo en la provincia con dos procuradores gracias al tirón del candidato socialista y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez. El secretario provincial, Luis Rey, ha puesto en valor este jueves en la sede del partido en Santa Luisa de Marillac, la "hegemonía" del partido en Soria, ha criticado a Soria, "Ceña Ya" y se ha mostrado especialmente feliz por los resultados logrados en Almazán, Golmayo, Ólvega, y a dos votos de hacerlo en Garray, precisamente feudos del presidente de la Diputación, Benito Serrano, y de su núcleo duro en la institución provincial.

Pero el PSOE ya ha activado también los relevos de Carlos Martínez Mínguez en la Diputación y en el Ayuntamiento, donde se despedirá tras cinco legislaturas, cuatro de ellas con mayorías absolutas incontestables. A preguntas de los informadores, Rey ha dejado claro que en Diputación el sustituto de Martínez será "el siguiente en la lista", esto es, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero.

Pero interrogado por qué no decía lo mismo en el Ayuntamiento, es decir, en este caso Antonia Dulce, ha esbozado una sonrisa, una prueba más de que los socialistas tienen decidida la renuncia de esta, la entrada del siguiente, Javier Antón, y su candidatura más que probable a suceder a Carlos Martínez como alcalde de la ciudad.

Rey ha señalado sobre el Ayuntamiento de la ciudad que respeta "el procedimiento que se va a seguir para ver quién va a ser el alcalde", que se decidirá tras una reunión de los ediles, y que antes del 14 de abril se producirá la renuncia o dimisión de Martínez Mínguez como alcalde, para a renglón seguido celebrarse el pleno de investidura, seguramente simultáneo con la elección del nuevo concejal que todo apunta a que podría ser el citado Javier Antón. Es decir, que de una tacada tomaría posesión como concejal y como alcalde.

El secretario de los socialistas sorianos también ha explicado que la sesion plenaria va a ser "muy especial por todo lo que ha hecho por esta ciudad Carlos Martínez, el alcalde más longevo desde 1.800 y pico, con un bagaje que ya conocemos en la capital".

En cuanto al balance electoral, Rey ha calificado los resultados del PSOE en la provincia como "extraordinariamente buenos" y "como dice nuestro lema, 'Prometo estarte agradecido', es hora de agradecer a los sorianos y sorianas el apoyo recibido".

Ha destacado los 14.066 sufragios que fueron a parar al partido de Santa Luisa de Marillac "para recuperar la hegemonía provincial" logrado en las elecciones de 2019, entonces con tres procuradores. "Hemos subido un 14% con respecto a 2022 logrando el 33,03% de los votos, 6.000 votos más que en el año 2022 "que es una barbaridad".

Ha subrayado que el PP se ha quedado a 1.400 votos los socialistas, casi 3 puntos, "una diferencia muy notable" y que "tiene más valor todo esto tras la llegada de Soria Ya, Ceña Ya, y solo Burgos y Palencia han tenido porcentaje más alto de voto socialista, aunque ellos no tienen allí un partido localista".

En la capital el crecimiento del PSOE es del 14%, con 3.000 votos más y una distancia de 2.500 sufragios sobre el PP, "una victoria aplastante".

Ha acusado a los diputados del PP en la Diputación de hacer "una campaña sucia" en el pleno del viernes previo a las elecciones. "El señor De Miguel rebasó todas las líneas mintiendo y el PP perdió en Golmayo y en Almazán, y a punto estuvo de perder también en Garray, por su utilización espuria de las instituciones para hacer campaña".

Sobre el escaño logrado por Vox, Rey ha señalado que era "previsible" y que "no forma parte del voto del PSOE, quien debe analizarlo es el PP" aunque ha mostrado su preocupación por la representación lograda en Soria "por un partido antitodo y negacionista".

En cuanto a Soria Ya y su debacle, ha explicado que "ya tuvo un efecto semejante en las elecciones generales" y se ha mostrado "dolido porque una plataforma como era Soria Ya se haya dejado instrumentalizar para ser un partido político y Ceña Ya haya capitalizado todo". Ha reconocido también que el crecimiento del PSOE se haya producido por el 'voto cautivo' de los sorianistas. Confía, además, en que para próximas citas se marque así una tendencia con el partido localista.

"He estado en Madrid estos días y no he recibido más que felicitaciones y enhorabuenas por el resultado de Carlos Martínez", ha manifestado, a la par que ha señalado que analizarán los peores resultados del PSOE en Soria, que se han dado en la zona de Ribera, El Burgo de Osma, San Esteban o Langa, o en San Pedro Manrique en Tierras Altas.