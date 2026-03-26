Los estudiantes del Campus de Soria conocen las Fuerzas Armadas y sus salidas profesionales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Enmarcado en las jornadas de empleabilidad de las Fuerzas Armadas, que se realizan todos los años en el campus universitario Duques de Soria, un grupo de 40 alumnos de los grados y dobles grados de Administración y Dirección de Empresa, ADE, visitaron este miércoles la sede de la Subdelegación de Defensa en Soria. Allí se les presentaron los cometidos de una Subdelegación de Defensa y su importante labor de difusión de la cultura de defensa.

Además, recibieron una charla sobre las diferentes salidas profesionales para quienes poseen dicha titulación, tanto en los cuerpos generales de los tres Ejércitos, como en los cuerpos de Intendencia e Intervención. Dicha charla fue impartida por el subdelegado de Defensa, el coronel Ángel Esparza López, y el teniente coronel jefe del Departamento de Administración Económica de la Academia General Militar de Zaragoza (AGM), resultando de gran interés para los alumnos, que desconocían esta forma de ingresar en las Fuerzas Armadas.

La visita forma parte de un conjunto de actividades que se realizarán en coordinación con el campus universitario en el primer semestre de 2026.

Seguirá otra conferencia sobre el cuerpo militar de Sanidad en su rama de Enfermería, el próximo 16 de abril. Asimismo, el 5 de mayo tendrá lugar un seminario sobre ciberseguridad liderado por el Mando Conjunto de Ciberdefensa y en el mes de julio se colaborará en los cursos de verano de la universidad.

Los principales cometidos de la Subdelegación de Defensa son el reclutamiento y selección, con difusión de información, captación y gestión de citas previas para el ingreso en las Fuerzas Armadas (tropa, marinería, oficiales y suboficiales).

Gestión de personal al administrar al personal militar retirado, en situación de reserva sin destino, y del personal civil, funcionario o laboral que presta servicio en la delegación. También gestión de reservistas con el apoyo a la incorporación laboral del personal militar y gestión de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad. Igualmente, hace fomento y difusión de la cultura de defensa en la sociedad civil dentro de su ámbito provincial, además de asistencia administrativa al ser punto de atención al ciudadano para trámites relacionados con el Ministerio de Defensa.