El altar de la Virgen en El Collado recupera su resplandor: así ha sido el proceso

Así ha sido la restauración del altar callejero del Collado COFRADÍA DE LA SOLEDAD
La Virgen de la Soledad reluce tras los trabajos de la Cofradía
Así ha sido la restauración del altar callejero del Collado COFRADÍA DE LA SOLEDAD
La Virgen de la Soledad reluce tras los trabajos de la Cofradía
Así ha sido la restauración del altar callejero del Collado COFRADÍA DE LA SOLEDAD
La Virgen de la Soledad reluce tras los trabajos de la Cofradía
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Así ha sido la restauración del altar callejero del Collado MARIO TEJEDOR
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