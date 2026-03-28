El altar de la Virgen en El Collado recupera su resplandor: así ha sido el proceso

Así ha sido la restauración del altar callejero del ColladoCOFRADÍA DE LA SOLEDAD

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Todos en Soria acostumbrábamos a ver desde tiempos inmemoriales ese altar de la Piedad que coronaba los soportales del Collado, según el paseante se adentraba hacia la Plaza del Rosel y San Blas, sobre la cafetería Nueva York. Esa pequeña capilla que ha visto pasar la vida de la calle principal de Soria "desde antes del Siglo XIX", según comentaban instantes después de ser bendecida por el sacerdote Javier Ramírez de Nicolás la nueva imagen que desde hoy contemplamos.

Hace cuatro meses se produjo el descenso de la Piadosa a talleres, un viaje necesario para recuperar su vigor y dejar de ser un nido de palomas con una fotografía de lo que fue la pintura original, para desde este viernes 27 de marzo ofrecerse como un digno altar callejero a la Virgen de la Soledad, obra de Ferrus y restaurado por un grupo de voluntarios de la Cofradía dirigidos por Chabel Martínez.