El altar callejero de la Soledad en pleno Collado inicia su restauración

El altar callejero de la Virgen de la Soledad, en pleno Collado, ha desaparecido, pero por una buena causa. La Cofradía del mismo nombre ha comenzado ya las intervenciones para restaurar el retablo, en concreto la imagen, ya que ha encargado al artista Ferrus una nueva pintura, así como el marco y aportar iluminación al entorno, "para que no pase desapercibido", como indicó el hermano mayor de la Cofradía, Óscar Jiménez, quien explicó que esta actuación llevaba tiempo prevista y ahora ha llegado el momento, coincidiendo con la celebración, el próximo año, del 75 aniversario de la Cofradía de la Soledad.

La retirada del retablo se produjo a primera hora del miércoles, cuando aún no había amanecido. Se colocó un andamio y se procedió al descenso de la Piadosa.

"Lo primero era retirarlo y ahora hay que valorar para ver cómo está la madera y presupuestar", matizó Jiménez, con el deseo de que pueda volver a verse a la Virgen en El Collado "antes de Semana Santa del año que viene". "Queremos sanearlo y darle luz para recuperar uno de los pocos altares callejeros que quedan", apuntó al respecto.

Corre por cuenta de la Cofradía la financiación del proyecto, que busca "poner en valor" este entorno, por el que pasan diariamente cientos de personas. "Cuando yo pasaba con mi abuela, se paraba a persignarse, ahora eso ya no se hace", recuerda el hermano mayor.

Muchos ni se habrán percatado de la presencia del retablo, pero lo que saben aún menos es que lo que figura en el altar es una fotografía y que la pintura original se encuentra bajo custodia del Ayuntamiento desde hace años. "No sé cuándo se sustituyó, pero es cierto que la pintura original tampoco tiene un valor artístico", comentó Jiménez. Por eso desde la Cofradía han optado por encargar una nueva obra pictórica a Ferrus. "Que sea una pintor soriano es mucho más interesante y puede dar más valor al espacio", añadió.

El espacio de El Collado ya sin la imagen.

La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León dio el vito bueno al proyecto hace un par de semanas y la Cofradía cuenta también con el plácet del Ayuntamiento de Soria. "El patrimonio es de la sociedad, y nosotros ayudamos a conservarlo", afirmó el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, que también restauró su talla del Cristo del Humilladero.