Soria regresa al 'top ten' de las mínimas del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria de nuevo se ha vuelto a colar en el 'top ten de las temperaturas mínimas del país. Un municipio del este de la provincia ha registrado en la madrugada de este sábado la friolera de 4,8 grados bajo cero, situándose en quinto lugar entre las diez marcas más bajas de este sábado 28 de marzo.

Se trata de Ucero, con los termómetros 'congelados' en 4,8 grados bajo cero a las 7.00 horas, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, esta localidad soriana en pleno Cañón del Rio Lobos vuelve a los registros mínimos del país y marca la temperatura más baja de Castilla y León.

Para hoy en Soria hay aviso amarillo por viento y se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvia por la tarde. Máximas de diez grados y mínimas de cero.