La Aemet avisa: el regreso de la nieve a Soria está cada vez más cerca

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El tiempo no está loco y la Aemet lo sabe. La sensación de que hemos dicho adiós al invierno con la llegada de la primavera no se ajusta a la realidad del calendario. Al menos en Soria. Y es que las temperaturas de estos últimos días, rondando los 20 grados, han sido un espejismo más cercano que otra cosa al consabido refrán castellano: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y la previsión de nieve a mediados y finales de esta semana, según la predicción de la Aemet para la provincia de Soria, un recordatorio de lo que se avecina.

El descenso de las temperaturas se ha dejado sentir en este arranque de semana, con temperaturas bajo cero de mínimas este martes 24 o los 16 de máxima que se esperan este miércoles 25. Una jornada que comenzará despejada pero en la que la nubosidad irá en aumento conforme avance el día. Además, no se descarta alguna precipitación débil en la Ibérica, mientras la cota de nieve empezará a bajar a unos 900-1200 metros al final de la jornada.

En la previsión para el jueves 26 aparece la nieve, con probabilidad de precipitaciones débiles principalmente en la Ibérica. La cota de nieve se situará en los mismos parámetros que el día anterior y habrá heladas débiles en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las mínimas irán en ascenso, por lo que la nieve, salvo que pueda hacerlo en las cumbres, no cuajará y solo se dejará sentir en zonas altas.

La jornada del viernes comenzará con la cota de nieve entre los 800 y 1000 metros al principio, pero aumentará progresivamente por encima de 1.500 metros.

Previsión meteorológica de la Aemet para el domingo en Soria en la franja horaria de 6 a 12 horas.HDS

La previsión para el domingo es de más nieve que el jueves, si bien puede variar a tenor de que las estimaciones de la agencia son a tres días vista. La predicción en estos momentos es que las temperaturas de este domingo 29 rondarán entre los 0 y -2 grados las mínimas y, entre 7 y 9 las máximas.