Herido un joven en Soria tras un accidente con su patinete

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un joven ha resultado herido este viernes por la noche en Soria tras sufrir un accidente con su patinete, según informan fuentes del Servicio de Emergencias del 112.

El suceso ha tenido lugar a las 23.05 horas en la avenida Constitución con la colisión de un patinete y un turismo. El joven, de 25 años, conductor del patinete, ha resultado herido. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Policía Nacional y los Servicios de Emergencias del Sacyl.