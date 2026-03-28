Operación Bocata: Decenas de jóvenes sorianos en la lucha contra el hambre en el mundo

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Manos Unidas continúa su Campaña contra el Hambre y bajo el lema “Declara la Guerra al hambre, alimenta la paz” asume dos proyectos para cuya financiación organizará una serie de eventos como esta Operación Bocata en conjunto con la Delegación de Juventud de la Diócesis.

Los proyectos son uno en India, donde se trabajará para mejorar las oportunidades para niños y mujeres de 16 comunidades rurales de Keonjar, y en Brasil, donde se va a trabajar por el fortalecimiento de los pueblos indígenas en el Javari.

Manos Unidas llevará a cabo actividades a lo largo de todo el año que sumen y complementen a esta Operación Bocata, como otra en Covaleda, una chocolatada solidaria en Osma, una cena solidaria en Soria, una jornada solidaria en Ágreda, una parrillada solidaria en Vinuesa y una tarde solidaria en Langa de Duero con el tradicional mercadillo.