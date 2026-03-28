Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos ingresan en el hospital más que la media nacional. Una circunstancia claramente asociada a la elevada cifra de envejecimiento y de esperanza de vida de una provincia longeva. Soria registra la sexta tasa más alta del país en morbilidad hospitalaria, con 12.077 personas por cada 100.000 habitantes, frente a las 10.189 de media en el conjunto del país. La provincia de mayor morbilidad hospitalaria es Palencia con una tasa de 13.629.

La morbilidad, la proporción de personas que enferman en un lugar y tiempo determinados, es un indicador epidemiológico clave para medir la frecuencia y evolución de enfermedades. En la provincia, las que evidencian peores datos son las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, en las que la tasa por cada 100.000 habitantes es de 1.779 pacientes. También las del sistema circulatorio, 1.634, y las del aparato digestivo, 1.590, suponen un alto número de ingresos en el hospital, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en su última actualización referida a 2024.

En datos absolutos, las altas hospitalarias en la provincia sumaron, en todos los diagnósticos, 10.885 a lo largo del año de referencia, sobre todo por las enfermedades más frecuentes y con mayores tasas como las respiratorias, de circulación y digestivo. Tampoco se quedan lejos las neoplasias, es decir, los tumores pues se contabilizaron 1.081 altas hospitalarias. Los de vejiga fueron 108, los de mama 98 y los de colon y recto 96, como los más recurrentes en la provincia.

En lo que se refiere a las estancias hospitalarias, los sorianos estuvieron ingresados un total de 107.161 días, y entre las patologías responsables en mayor grado se encuentran de nuevo en cabeza enfermedades del sistema respiratorio (12.112 días) y circulatorio (11.952). Destaca el número de días de ingreso en el caso de los trastornos mentales, que se eleva a 37.476 en el cómputo global.

Los distintos tumores tuvieron a los sorianos ingresados hasta 7.603 días en general, y las enfermedades de digestivo 8.250. Las referidas al sistema genitourinario se eleva a 4.811 y las calificadas como lesiones y envenenamientos fueron 1.108 estancias de hospitalización.