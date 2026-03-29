Una tímida producción del marzuelo en Soria tira de los permisos micológicos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Tras una campaña micológica de otoño nula los recolectores tienen puesta la esperanza en las setas de primavera. De hecho, aunque la producción va con retraso ya se han expedido 2.786 permisos en el que es el mayor acotado de superficie de la provincia, Montes de Soria, que trabaja para la gestión micológica de 165.000 hectáreas. Sólo en el mes de marzo se han registrado 1.265 carnés.

Y es que las precipitaciones acumuladas en Soria en los últimos dos meses de más de 250 litros por metro cuadrado han animado a los amantes de las setas a obtener sus licencias micológicas para aprovechar la campaña de primavera, con especies cada vez más conocidas y valoradas.

La temporada de primavera tiene una gran importancia y potencial en la provincia de Soria tanto por la diversidad de setas como por la calidad de las mismas, con especies muy apreciadas comercialmente como: el marzuelo (Hygrophorus marzuolus), las colmenillas (Morchella spp), los lansarones o perrechicos (Calocybe gambosa), las senderuelas (Marasmius oreades) y, al final de la primavera, los boletus (Boletus aestivalis y Boletus pinophilus), el rebozuelo (Cantharellus cibarius), entre otras.

Llama la atención la cifra de las licencias comerciales, 1.017, lo que supone ya más del 36% del total de todos los permisos y son las que acreditan al usuario a vender la mercancía que recolectan en Montes de Soria. Además, sólo pueden emitirse a empadronados en los municipios adheridos al parque o a vinculados a estas localidades.

Cabe destacar también que el 70% de todos los permisos expedidos hasta el momento son locales, sin olvidar otros 639 vinculados con los pueblos, lo que demuestra la fidelidad de los vecinos y veraneantes a obtener la licencia cuanto antes, y la concienciación que ya se ha asentado entre los sorianos, sostiene el gerente de la Asociación, José Antonio Vega, quien añade que el mayor repunte de los carnés se ha registrado desde que empezó la producción de marzuelos, este mes como su propio nombre indica a principios de marzo, cuando «hubo una florada interesante». También se constató una pequeña producción de colmenilla que ahora está parada porque necesita un poco de agua.

No obstante, la cifra total de los permisos de este año es ligeramente inferior a la del año pasado por estas mismas fechas, 2.985, relacionado a juicio de Vega con el exceso de lluvias, que no invitaba a los recolectores a ir por el monte, y el retraso de la producción. De hecho, explica que este marzo hubo un pico de expedición a principios de mes relacionado con las jornadas del marzuelo en Navaleno. Y es que la labor de divulgación que está llevando a cabo Montes de Soria supone ya tanto atractivo como las propias setas y un complemento perfecto para este recurso económico. «En otoño hubo una campaña nula de producción, pero por nuestras actividades pasaron más de 10.000 personas, de las que mas de 5.000 se sacaron los permisos solo para participar», asegura.

Lo cierto es que la producción de marzuelo (Hygrophorus marzuolus) en 2026 ha sido muy baja hasta la fecha. El soriano Fernando Martínez Peña, científico titular del INIA-CSIC y director del Insituto Micológico Europeo (EMIen sus siglas en inglés), reconoce que ha habido floradas «puntuales a lo largo del los meses de enero a marzo en la provincia de Soria y la hemos visto en los restaurantes locales, pero en general han sido producciones bajas recolectadas por profesionales en zonas concretas».

Considera que la escasa producción puede deberse a múltiples factores, pero cree que «el más probable es el exceso de humedad». A este respecto, explica que el marzuelo es una especie micorrícica que vive asociada a las raíces especies arbóreas como el pino albar o el haya y, en general, no tolera el encharcamiento. Por ello, fructifica preferentemente en las laderas y zonas bien drenadas. «Este año, según Aemet, hemos tenido humedades en el horizonte superficial de los suelos forestales superiores al 80% de forma sostenida en enero y febrero, con periodos largos de saturación o de encharcamiento total con más del 98% de humedad. Esto ha podido afectar negativamente al desarrollo del micelio y las fructificaciones del marzuelo».

Aún así asegura que todavía no se puede dar por concluida la campaña del marzuelo: «Según nuestros estudios, puede extenderse a lo largo del mes de abril. Si bien la incertidumbre es alta, tanto por los motivos explicados anteriormente como por las condiciones meteorológicas venideras».

Respecto a la campaña de primavera, indica que acaba de empezar, de modo que es muy pronto para hacer predicciones. «Dependerá nuevamente de las condiciones meteorológicas y de los daños que las anomalías meteorológicas pasadas hayan podido causar a los procesos biológicos ligados a la fructificación de las setas».