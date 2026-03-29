National Geographic revela el pueblo de Soria con un puente construido por vascos

El puente de Salduero, con sus característicos arcos sobre el Duero, se integra en el paisaje de pinares que destaca National GeographicGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En una provincia como Soria, donde el patrimonio forma parte del día a día, cuesta pensar que todavía haya historias capaces de sorprender a quienes la conocen bien. Sin embargo, National Geographic ha vuelto a demostrar que siempre hay una mirada nueva posible al fijarse en Salduero, un pequeño pueblo de la comarca de Pinares cuya singularidad no está solo en su paisaje, sino en el origen inesperado de uno de sus símbolos más reconocibles.

Salduero y el puente construido por vascos que destaca National Geographic

El artículo recoge una escena que, para muchos sorianos, resulta familiar pero que vista desde fuera adquiere otro significado. «Junto al robusto puente del siglo XIX cada verano se coloca una presa que crea una poza natural en la que vecinos y turistas pueden refrescarse», explica National Geographic, describiendo ese uso cotidiano del río Duero que convierte el entorno en una suerte de piscina natural.

El entorno del Duero en Salduero combina paseo fluvial y vistas al histórico puente destacado por National GeographicGetty Images

Pero lo verdaderamente llamativo no es esa imagen estival, sino la historia que hay detrás del propio puente, conocido como Puente de los Carreteros. El reportaje subraya que «lo más curioso de este puente carretero [...] es que no fue levantado por vecinos de la zona, sino por emigrantes que llegaron del País Vasco en busca de nuevas oportunidades».

Este dato conecta directamente con el pasado de Salduero, ligado a la carretería, la ganadería y los movimientos migratorios internos que marcaron el desarrollo de muchos pueblos de Castilla y León en el siglo XIX. Y es una afirmación que introduce un matiz poco conocido incluso para quienes frecuentan la zona y conocen su preciosa foto con la Sierra de Urbión al fondo y sus rutas como el Camino del Santo Cristo, un paseo junto al Duero.

Salduero, naturaleza y verano en el Duero según National Geographic

El enfoque de National Geographic va más allá del puente y construye un relato completo del destino. «Está en una de las zonas más frías de España», señala el artículo, destacando un factor que, lejos de ser un inconveniente, convierte a Salduero en un refugio ideal durante los meses de calor.

El texto insiste en esa relación directa entre paisaje y calidad de vida, con un Duero que «se convierte en una playa fluvial» y un entorno acondicionado con mesas, barbacoas y pasarelas que permiten disfrutar del río sin artificios. Es precisamente esa naturalidad la que seduce: aquí no hay grandes infraestructuras turísticas, sino una experiencia ligada al territorio.

Las zonas recreativas de Salduero, entre pinares, refuerzan su atractivo como escapada natural junto al DueroGetty Images

Más allá del agua, el pueblo conserva un patrimonio que refuerza su atractivo, con construcciones de piedra, calles tranquilas y enclaves como la iglesia de San Juan Bautista, donde destacan elementos góticos y retablos históricos. Todo ello enmarcado en un paisaje de pinares que define la esencia de la comarca.