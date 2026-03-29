La minería inyecta 7,8 millones de euros en Soria y sostiene 124 puestos de trabajo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El sector minero en la provincia de Soria cerró el año 2024 con un impacto económico directo de 7.777.921 euros, consolidándose como una actividad extractiva estable basada principalmente en la producción de áridos (gravas y arenas) y minerales industriales. Según los datos de la última Estadística Minera de España, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), este valor de producción sostiene un total de 124 empleos directos en la provincia.

En total la provincia mantiene activas un total de 29 explotaciones de las que 23 son de productos de cantera, 4 de rocas ornamentales y dos de minerales industriales (magnesita cruda y sal de manantial). En cuanto a los productos de cantera, se contabilizan 11 explotaciones de arena y grava con 31 trabajadores, siete de caliza (otros usos) con 54 trabajadores y 5 explotaciones de arena silícea con 9 trabajadores.

Llama la atención, respecto al empleo, que únicamente cuatro contratos de los 124 del sector minero están firmados por mujeres. Uno en la rama de minerales industriales y tres en productos de cantera. Las cuatro trabajan por cuenta propia, es decir, son autónomas. El resto de los acuerdos laborales están rubricados por hombres (36 por cuenta ajena y 84 por cuenta propia).

Este dato refleja que la presencia femenina representa apenas un 3,2% de la fuerza laboral minera soriana, frente a los 120 hombres (el 96,8%) que ocupan la gran mayoría de los puestos, principalmente en la extracción de áridos y productos de cantera. Aunque la minería moderna ha integrado maquinaria avanzada y procesos tecnológicos que reducen el esfuerzo físico, la estadística en Soria muestra que la incorporación de la mujer sigue siendo una asignatura pendiente.

Lo cierto es que en el contexto regional, Soria se sitúa en el último lugar frente a provincias donde este sector es mucho más importante tanto a nivel de producción como de empleo como pueden ser Burgos, donde la minería generó en 2024 un total de 127 millones de euros o León con 121 millones de euros. En empleo, sin embargo, León toma la delantera con 1.165 puestos de trabajo vinculados a este sector frente a los 640 de Burgos. Ambas provincias sobresalen como dos de los enclaves más relevantes de la minería en Castilla y León y en el conjunto del país. De todas formas, aunque Soria representa una parte modesta del valor minero total de Castilla y León, su producción es fundamental para el suministro de materiales básicos en la zona donde predominan las canteras destinadas a la construcción y obras públicas.

Hay que resaltar, además, que al ubicarse muchas de las canteras o explotaciones en zonas alejadas de la capital, muchos de los empleos del sector minero están vinculados al medio rural por lo que son vitales para fijar población y combatir el reto demográfico.