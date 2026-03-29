Una mujer herida y atrapada en su vehículo tras la colisión entre un camión y un turismo en Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer ha quedado atrapada en su vehículo y se encuentra inconsciente tras sufrir un accidente al colisionar un turismo y un camión, según la información trasladada por fuentes del 112 Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar a las 11.33 horas en el punto kilométrico 2 de la CL-101 en Ágreda, sentido Ólvega, con el resultado de, al menos, una mujer herida sin conocerse en este momento el alcance ni la gravedad de sus heridas.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.