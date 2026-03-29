Los alumnos del Campo de Gómara de Soria se convierten en guías turísticos tecnológicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una veintena de alumnos del Colegio Rural Agrupado del Campo de Gómara han ideado una herramienta para guiar a los visitantes de la zona y ofrecerles rutas para descubrir el patrimonio natural y artístico de esta comarca. A través del proyecto ‘TurisTic’ y utilizando la tecnología los jóvenes invitan a descubrir Gómara, Borobia, Deza, Almenar y Serón de Nágima.

El director del centro, Jaime Pérez, subrayó que la “innovadora iniciativa educativa” une tecnología, emprendimiento y arraigo rural para dar a conocer el patrimonio de la comarca. El proyecto forma parte de un programa global de innovación desarrollado en el centro, donde los estudiantes trabajan como si gestionaran una pequeña empresa a lo largo de todo el curso. En este contexto, surgió la idea de impulsar el turismo rural y que fueran los propios niños quienes diseñaran y explicaran rutas por sus pueblos, informa Ical.

“Decidimos hacer unas rutas planificando los sitios más emblemáticos de nuestras localidades que nos gustaría enseñar a los turistas”.

A partir de ahí, los alumnos organizaron itinerarios en esos municipios seleccionando los enclaves más representativos de cada localidad. Cada parada de estas rutas está señalizada con placas de madera elaboradas con máquinas láser e incorpora un código QR. “Cuando los visitantes llegan al punto, pueden escanearlo y acceder a un vídeo grabado por los propios alumnos, en el que explican ese lugar concreto basado en información que han buscado por los lugareños”, detalló a Ical.

Además, los códigos QR también dirigen a una página web donde se recopila toda la información de las localidades y los contenidos audiovisuales, creando así una experiencia completa e interactiva. “Es un proyecto que se basa en los objetivos de innovación, emprendimiento y arraigo al pueblo”.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el trabajo de investigación realizado por los estudiantes. “En muchos sitios la información no está en internet, así que los alumnos han tenido que recogerla directamente de la gente del lugar”, subrayó.

La iniciativa, en la que han participado alumnos de entre tercero y sexto de Primaria, se ha desarrollado de forma voluntaria durante los recreos desde el mes de octubre. “Ellos han hecho los vídeos, han preparado los textos y han participado en todo el proceso con nuestra ayuda”, destacó.

El proyecto ha contado también con la colaboración de entidades como Proynerso, así como de ayuntamientos, asociaciones locales, la Cámara de Comercio y la Dirección Provincial de Educación, que han respaldado la propuesta.

Más allá de su valor turístico, el proyecto busca cambiar la percepción del medio rural. “Queremos que la gente venga a conocer lo que algunos llaman la España vaciada, pero que nosotros vemos como la España ilusionada”, concluyó para agregar que con esta propuesta, los alumnos del Campo de Gómara no solo ponen en valor su entorno, sino que demuestran que la innovación también nace en las pequeñas localidades.