Soria instalará un food truck en la Casa del Guarda para dar servicio en verano

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria no quiere dejar sin servicio el espacio de ocio de Valonsadero durante este verano al estar la Casa del Guarda cerrada desde el pasado 1 de octubre tras concluir la prórroga que concedió a la empresa adjudicataria, Aldea Garcés SL, por la reforma integral que el Consistorio quiere acometer del edificio, mientras elabora el pliego de condiciones para sacar a licitación la obra. Ahora estudia las posibilidades para instalar un bar ambulante junto a la Casa del Guarda con el objetivo de que se puedan aprovechar los baños exteriores y las mesas que hay en la terraza.

En un principio la idea era que el edificio de Valonsadero estuviera a punto para los Sanjuanes, pero la realidad es que el Ayuntamiento sigue trabajando en el pliego. Así lo explicó la concejala de Obras, Ana Alegre, quien reconoció que los técnicos tienen sobre la mesa la reforma del icónico establecimiento con las necesidades que ha establecido el Ayuntamiento y a partir de las directrices de la Junta de Castilla y León al estar el edificio municipal en el espacio protegido del monte Valonsadero.

De este modo, dará servicio en el espacio de ocio de cara a los actos sanjuaneros en Valonsadero, y ya se quedará en marcha para todo el verano. “La idea es sacar esto cuanto antes, para que el adjudicatario aproveche el buen tiempo y el uso del espacio por sorianos, veraneantes y turistas”, añadió Ana Alegre.

Los técnicos están estudiando las posibilidades administrativas que hay, bien como puesto ambulante, bien como food truck con comida y bebida, como subasta o alquiler, que se instalaría en las inmediaciones de la Casa del Guarda con el fin de que se puedan aprovechar las instalaciones de los baños exteriores y las mesas de las terrazas. “Creemos que este pliego saldrá pronto para dar servicio en Valonsadero, mientras se termina de elaborar el de la reforma integral”.

Y es que el pliego ahora tiene que contemplar los 500.000 euros que aportará el Consistorio para ayudar en el coste de la obra de la Casa del Guarda, previsto en 900.000 euros. Ya lo anunció el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, que se iba a incluir dentro de los Presupuestos de 2026 para la adecuación de entornos naturales.

En un principio la intención del equipo de Gobierno era que el edificio de Valonsadero estuviera a punto para los Sanjuanes, pero a día de hoy los técnicos del Ayuntamiento siguen trabajando en el pliego. Y mientras tanto no hay opciones de restauración en el espacio de ocio, dado que el establecimiento está cerrado desde que el último adjudicatario finalizó el contrato a finales de septiembre.

Alegre recordó que el Ayuntamiento decidió aportar estos 500.000 euros por responsabilidad con el edificio municipal porque de lo contrario la reforma iba a ser difícil de asumir por una empresa, de modo que ahora se minimiza el coste, de 900.000 euros. Y en principio se quiere utilizar una concesión similar a la que ha regido en otras dependencias municipales de hostelería, como es el Kiosco o el Soto Playa. Así, la adjudicación por un tiempo amplio implica a cambio una serie de inversiones, con plazo suficiente para que el gestor pueda amortizarlas. «Es un espacio único que tenemos que hacer que funcione». Pero ya indicó a finales del año pasado que si la obra no se termina para los Sanjuanes ni para el verano, como era la idea inicial, de cara a que el futuro adjudicatario aprovechase la temporada alta de turismo en Valonsadero, el Ayuntamiento ya iba a estudiar otras alternativas para no dejar sin servicio la Casa del Guarda.

Según adelantó Alegre a este periódico en su momento la estructura del establecimiento no se va a tocar, y la memoria propone el cambio de la red de fontanería de agua caliente, incluyendo todo el sistema de tuberías de saneamiento y la creación de una nueva estación depuradora. Además, todo el sistema eléctrico, dada la antigüedad del edificio. Para todo ello, se plantea incluir aerotermia y otras energías renovables. Una obra cuantificada en unos 900.000 euros.

Así figura en la memoria que la Junta de Castilla y León entregó al Consistorio con el fin de que éste elabore el pliego de condiciones para su licitación.

Además, al ser Valonsadero propiedad del Consistorio pero un Monte de Utilidad Pública la adjudicación corre a cargo de la Administración regional, que es la encargada de la gestión de los aprovechamientos forestales y por tanto debe velar porque se cumplan el plan de ordenación de los recursos y de forma sostenible.

La memoria indica que el complejo se compone del edificio central del restaurante realizado en mampostería y pilares metálicos con fachadas recercadas de piedra y cubierta a cuatro aguas de algo más de 165 metros cuadrados. En su interior está dividido en una zona de cortavientos en la entrada, una zona de bar de algo más de 20 metros cuadrados, la zona de restaurante central de 76 metros y otra zona de restaurante cerrado de otros 75 metros. Además hay una chimenea de obra en el centro, un oficio conectado con el restaurante, el bloque de aseos y una cocina de 43 metros cuadrados.

El complejo también cuenta con una zona de seis servicios públicos exteriores, tres para cada sexo, más uno adaptado para personas con discapacidad física. El sistema de fontanería instalado está adaptado para agua fría y caliente y cuenta con alicatado hasta el techo y suelo antideslizante. En la zona exterior se encuentra una zona de barra exterior anexa a la fachada principal con una cubierta a un agua.