USO dice que el equipo de Gobierno de Soria «bloquea la negociación colectiva»

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

«El pasado miércoles, el Ayuntamiento de Soria volvió a dar un espectáculo de autoritarismo y falta de compromiso democrático. Una vez más, el equipo de Gobierno paralizó una comisión al comunicar la parte sindical su intención de grabar la sesión para garantizar la fidelidad de lo acordado. El resumen es que la patronal graba la sesión, pero la tropa se tiene que contentar con lo que quieran trasladar al acta». Es la denuncia del sindicato USO, que considera que el equipo de Gobierno «bloquea la negociación colectiva». En este sentido, «la negativa municipal a la transparencia en las actas paraliza comisiones críticas de Seguridad y Salud, poniendo en riesgo la integridad de la plantilla». El concejal de Personal, Eder García, suspendió la comisión «ejerciendo maneras fascistoides» y también «se negó a que sus palabras quedaran registradas, presumimos que a sabiendas de que así resulta mucho más sencillo cocinar las actas, en ausencia de funcionarios de carrera. Objetivo a abatir en el Ayuntamiento, en pro de otros sistemas de ‘selección’».

«Con esta, ya son cinco las reuniones suspendidas entre comisiones Paritarias, de Seguridad y Mesas de Negociación», señaló USO, que advirtió «de la pretensión patronal de confundir a la opinión pública y a la plantilla: la culpa de que estas comisiones no se celebren es única y exclusivamente del Ayuntamiento. Es la administración la que se niega a sentarse si hay luz y taquígrafos». Para USO, «acusar a la representación sindical de ‘bloqueo’ por querer ejercer el derecho a registrar las reuniones es una manipulación intolerable, que demuestra una vez más los tics autoritarios del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria».

«La gravedad de este último desplante es máxima, ya que se trataba de una comisión de Seguridad y Salud, que no se convocada desde diciembre, donde se debían tratar temas urgentes». El sindicato recordó que «a lo largo de 2025, pese a la obligación legal de reunir la comisión de manera trimestral, sólo se convocó un par de veces, lo que evidencia la preocupación municipal por la salud laboral de sus empleados públicos».

La comisión suspendida «afecta directamente a la situación de salud y laboral de empleados municipales, demostrando que al Ayuntamiento le importa poco garantizar su bienestar». También se sigue «sin realizar «la valoración de riesgos de los puestos de trabajo, una obligación básica que el Consistorio ignora sistemáticamente». y «ha quedado suspendido el punto sobre vigilancia de la salud y sigue sin existir un Plan de Emergencias en edificios municipales, con el riesgo que ello supone».