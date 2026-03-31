El Ayuntamiento de Soria licita los autobuses de San Juan junto a los del eclipse

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Tal y como se había anunciado, habrá autobuses lanzadera hasta el monte Valonsadero con motivo del eclipse de agosto. El Ayuntamiento aprovecha el contrato de los vehículos de San Juan para lanzar este servicio en una licitación conjunta por importe de 112.000 euros. A las jornadas del Desencajonamiento, el Lavalenguas, La Compra y La Saca se suma el evento astronómico del 12 de agosto. En este último los vehículos estarán disponibles desde las diez de la mañana hasta la medianoche.

En todos los casos son ocho los vehículos necesarios para el público en general. En el caso de San Juan, los horarios para el Desencajonamiento van desde las 7.00 hasta las 22.00 horas; desde las 7.00 hasta las 2.00 horas en el Lavalenguas; desde las 7.00 hasta las 24.00 en La Compra y desde las 7.00 hasta las 17.00 en La Saca.

«Los horarios fijados son aproximados, debiendo comenzar y finalizar el servicio de acuerdo con las indicaciones de los responsables del Departamento de Festejos y Participación Ciudadana o la Policía Local, que previamente determinarán los lugares de ubicación y horarios de salidas y llegadas, de los autobuses contratados», señalan las condiciones de contratación.

El de los autobuses es uno de los primeros contratos que lanza el Ayuntamiento en relación al eclipse de agosto y uno de los más necesarios, por cuanto se espera una afluencia masiva a Valonsadero para contemplar el acontecimiento astronómico. En el monte se han identificado varios espacios como óptimos para asistir ‘en primera fila’ al eclipse, del que Soria es un lugar privilegiado al encontrarse en la zona de máximo oscurecimiento.

Por otra parte, prosigue el ciclo de conferencias divulgativas del eclipse durante el mes de abril, La próxima cita, en el Centro Cultural Gaya Nuño a las 19.00 horas, será el 18 de abril. Estará a cargo de Fernando Híjar, físico y vocal de la Agrupación Astronómica de Madrid, y de Carlos Híjar, jefe del Servicio de Oftalmología de Soria.