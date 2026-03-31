El pueblo de Soria con una cueva "abierta a huevazos", según la leyenda

La Cueva “El Huevo”, en Torrevicente, destaca por su gran oquedad natural en la roca, origen de una de las leyendas más curiosas de Soriaeldescansodeltalegones.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la España rural, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo, sobreviven historias que no necesitan pruebas para mantenerse vivas. En la provincia de Soria, concretamente en el entorno de Torrevicente, hay una de esas leyendas que mezcla humor, incredulidad y tradición oral: la historia de una cueva que, según cuentan los vecinos, fue "abierta a huevazos". Una expresión que, lejos de lo literal, encierra una narrativa tan peculiar como representativa del imaginario popular castellano.

La Cueva 'El Huevo' en Torrevicente: origen, forma y leyenda en Retortillo de Soria

A escasos metros del casco urbano se encuentra la conocida como Peña Labracá, donde se abre la singular Cueva 'El Huevo', una gran oquedad en la roca cuya forma recuerda sorprendentemente a este alimento. La similitud no ha pasado desapercibida para generaciones de vecinos, que han hecho de este detalle el punto de partida de una de las historias más curiosas de la provincia de Soria.

La leyenda cuenta que dos aceiteros enfrentados entre sí protagonizaron una disputa tan peculiar como simbólica. Desde extremos opuestos del risco, comenzaron a lanzarse huevos con tal intensidad que, con el paso del tiempo (al menos en el relato), acabaron moldeando la cavidad hasta darle su forma actual.

En Retortillo de Soria, como en tantos otros pueblos, las historias forman parte del patrimonio intangible. No están escritas en piedra, pero sí en la memoria colectiva. Y eso, en muchos casos, las hace más resistentes al paso del tiempo.

Más allá de la leyenda, la ubicación de la cueva ofrece uno de sus mayores atractivos. Desde su posición elevada, la panorámica del entorno es amplia y serena, fiel al paisaje soriano: campos abiertos, silencio y una sensación de desconexión cada vez más buscada.

Arco románico de entrada a la localidad de Retortillo de Soria. Eduardo Margareto / ICAL-

Qué ver en Torrevicente más allá de la cueva

Reducir Torrevicente a una sola historia sería quedarse corto. Este pequeño enclave soriano forma parte de ese mapa menos transitado donde cada rincón tiene algo que contar, aunque no siempre esté señalizado. Pasear por sus calles es entender otra forma de vivir: sin prisas, sin ruido y con una conexión directa con el entorno.

El visitante que llega atraído por la curiosidad de la cueva descubre pronto que el verdadero valor está en el conjunto. La arquitectura tradicional, sencilla pero sólida, dibuja un paisaje humano coherente con el entorno natural.

Muy cerca, el término municipal de Retortillo de Soria permite ampliar la experiencia con rutas a pie que atraviesan parajes abiertos, donde el silencio es casi protagonista. La visita a la cueva puede formar parte de una escapada más amplia por la provincia de Soria.