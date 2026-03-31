El tiempo en Soria en Semana Santa: la Aemet prevé una evolución desde el viento frío hacia la primavera

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Semana Santa condiciona tanto las celebraciones religiosas como los muchos planes turísticos de estas fechas. En Soria, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una evolución 'a mejor', pasando de los actuales días fríos y con mucho viento a jornadas más agradables y con valores propios de la primavera.

Para el Miércoles Santo la previsión de la Aemet en Soria apunta a un tiempo similar al del martes, con rachas de viento del norte puntualmente fuertes. No hay avisos activos, aunque tampoco los había este martes pero a las 9.40 horas soplaba a 77 kilómetros por hora en Almazul y a las 2.30 horas a 71 kilómetros por hora en la estación de La Póveda-Barriomartín, cifras que no son excepcionales pero tampoco agradables. Las temperaturas subirán apenas un grados y la lluvia será improbable salvo a media mañana, en todo caso en cantidad escasa.

Para el Jueves Santo el tiempo variará poco. Vientos moderados del norte, algún viso de lluvia por la mañana pero sin que la Aemet espere trombas y los termómetros perdiendo uno o dos grados tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas.

Para el Viernes Santo, uno de los momentos más señalados de a Semana Santa con procesiones como las del Santo Entierro, la cosa ya parece mejorar. Las mínimas serán bajas pero las temperaturas máximas llegarán a la horquilla de 15-18 grados. El viento será algo más suave y no se contempla que puedan producirse lluvias. Los actos religiosos podrían desarrollarse con 'fresco' pero con normalidad según las previsiones actuales de la Aemet para Soria.

La mejoría será más sensible el Sábado Santo, uno de los días clave para el turismo. Sol aunque con alguna nube puntual, posibilidades mínimas de precipitación, sin apenas viento y una subida sensible de las temperaturas máximas. En Soria capital, hasta 22 grados, que serán 23 en El Burgo de Osma o Almazán, 21 en Almarza o Medinaceli y 20 en Ágreda.

Uno o dos grados más habrá que sumar para el Domingo de Pascua de Resurrección, una jornada que permitirá que pueblos de Soria como Langa de Duero o Arcos de Jalón disfruten de hasta 25 grados. Sin probabilidad de lluvia, con viento no muy fuerte y de componente sur (suele ser más cálido) y con zonas de sol al 100% y otras con apenas alguna nube, la Semana Santa terminará en Soria en clave primaveral tras el inicio frío y ventoso de las primeras jornadas.