Este es el detalle que hace única la Semana Santa soriana

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Soria es una celebración sobria y austera, pero estas no son las características que de verdad la convierten en algo especial. Lo que de veras convierte en algo único esta celebración en Castilla y León es su riguroso orden cronológico de las procesiones, que sigue fielmente los Evangelios, convirtiendo las calles en una crónica viva de la Pasión de Cristo. Esta singularidad, ausente de otras celebraciones españolas, asegura que ningún episodio se anticipe, como un Cristo crucificado antes del Viernes Santo.

Origen histórico de la tradición

El primer origen de la Semana Santa soriana se documenta en 1256, cuando Alfonso X el Sabio la menciona en el Fuero de Soria. En el siglo XVI existían cofradías penitenciales como la Santa Vera Cruz, de origen gremial, que procesionaban imágenes clave.

Hasta mediados del siglo XX, solo la Cofradía del Santo Entierro (1887) organizaba procesiones mayores, pero en 1947, gracias a su hermano mayor Bienvenido Calvo, se fundaron siete nuevas para dignificar la fiesta y enriquecer el relato de la Pasión de Cristo.

El orden cronológico de los pasos

Las ocho cofradías representan episodios secuenciales: Domingo de Ramos (Entrada en Jerusalén, Cofradía de la Entrada); Lunes Santo (Cena, Oración en el Huerto); Martes (Flagelación); Miércoles (Ecce Homo); Jueves (Caídas); Viernes (Siete Palabras, Santo Entierro); y Resurrección.

Todas las procesiones individuales terminan en la Concatedral de San Pedro, donde los pasos se reúnen hasta la magna Procesión General del Viernes Santo (3 de abril de 2026), desfilando en orden evangélico: Oración en el Huerto primero, Santo Entierro al final, cerrando la Soledad.

La Semana Santa soriana ofrece un guion coherente, con austeridad y un silencio solo roto por las cornetas y los tambores. Este orden se decidió para poder reflejar con exhaustividad las Sagradas Escrituras, creando así un relato simbólico y lleno de devoción que une a la comunidad, a la vez que la educa.

La Cofradía del Santo Entierro, como matriz, coordinó la asignación de pasos para completar la cronología bíblica sin anacronismos. Una decisión acorde a la propia idiosincrasia de la Semana Santa castellana: sobriedad frente a espectáculo.

Evolución a lo largo del tiempo

Desde su inicio en 1947 hasta ahora ha habido algunos cambios: por ejemplo, en 2024 se añadió el Cristo de la Cena para el Lunes Santo, perfeccionando la secuencia con las cofradías de Entrada y Oración. Los recorridos permanecen inalterados, siempre culminando en San Pedro, y el número de cofradías es fijo en ocho desde 1960. No ha habido grandes variaciones, preservando la esencia devocional pese a incendios y restauraciones de imágenes.

Esta estabilidad refuerza la identidad cultural de una Semana Santa única, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León en 2008.