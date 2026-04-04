Las cinco tallas que incorpora la Semana Santa de Soria para completar la Pasión

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

En estos últimos años han sido cinco las nuevas tallas que se han incorporado a la Semana Santa de Soria. Cinco tallas que enriquecen la historia de la Pasión de Cristo ya que, hay que recordar, la Semana Santa soriana, declarada Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León, es única en la región ya que sigue con precisión cronológica los últimos días de la vida de Jesús a través de las procesiones que desfilan por las calles de la capital.

Talla La Verónica, de Las Caídas.MARIO TEJEDOR

Cofradía de las Caídas

Talla La Verónica, de la cofradía Las Caídas de Jesús. Se incorporó en 2015 y desde hace ya una década desfila durante la procesión del Jueves Santo. El paso se compone de una figura, Verónica, que porta el paño de la cara de Jesucristo. La imagen es única y la expresión de tristeza y amargura de su rostro la hace especialmente bella consiguiendo atrapar al espectador. Está ataviada con ropajes de mujer hebrea.

Talla Cristo de la cena.MARIO TEJEDOR

Cofradías Entrada de Jesús en Jerusalén y Oración en el Huerto

Fue en 2024 cuando se incorporó la talla Cristo de la Cena, de las cofradías Entrada de Jesús en Jerusalén y Oración en el Huerto con la particularidad que con esta incorporación arrancó una nueva procesión en Soria, el Lunes Santo, con el objetivo de ir completando los diferentes episodios de los últimos días de la Pasión de Cristo. Así, la nueva procesión, que representa el Cristo dela Cena, sale tras el Vía Crucis de la cofradía de la Flagelación del Señor y realiza su recorrido entre la iglesia de San Juan de Rabanera y la concatedral de San Pedro.

En esta imagen se puede ver a un Cristo que bendice la mesa con la mano derecha mientras sostiene el cáliz con la mano izquierda. Es una imagen de vestir, es decir, cuerpo de candelero de madera de pino, donde las partes visibles (cabeza, manos y pies) han sido elaboradas en resinas poliméricas policromadas. Sus brazos están articulados y mide 180 centímetros de pies a cabeza, 35 centímetros la corona y 10 centímetros la base. Tiene un peso cercano a 75 kilos.

Nueva talla del Apóstol Santiago.MONTESEGUROFOTO

Cofradía de la Oración en el Huerto: Santiago

La talla se sitúa bajo la protección del olivo que abraza toda la escena del Huerto. Se trata de una imagen de vestir, con cuerpo de madera y cabeza, manos y pies en resina policromada. Las pestañas de pelo natural acentúan la veracidad de su expresión. Viste túnica blanca, símbolo de pureza y entrega, sobre la que descansa un manto de terciopelo marrón que le envuelve y cubre el cabello en forma de talit hebreo, evocando la raíz espiritual de la escena y la conexión del Apóstol con la tradición del pueblo de Israel. Información extraída del libro 'Getsemaní, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración', obra conmemorativa editada en 2026 que narra la historia, espiritualidad y patrimonio de la Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria.

Talla del Apóstol San Pedro.MONTESEGUROFOTO

Cofradía de la Oración en el Huerto: San Pedro

La talla del Apóstol San Pedro, situada en la parte derecha del paso titular bajo el frondoso olivo. Viste túnica azul marino, símbolo de la fidelidad y profundidad espiritual; manto de terciopelo color amarillo pajizo que evoca la luz de la fe y un cíngulo dorado signo de dignidad apostólica y unión al Maestro, tal y como recoge la obra 'Getsemaní, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración'.

La composición, rica en contrastes cromáticos, resalta la serenidad y el peso inferior de la figura, que se recuesta sobre una roca donde, como detalle singular, reposa una pequeña lagartija, símbolo de la vida y la renovación, detalle que dota de naturalidad y humanidad a la escena.

San Pedro aparece en actitud reposada, sumido en el sopor que precede a la traición del sueño, mientras Cristo ora a escasa distancia. Su presencia completa el relato evangélico del Huerto.

Nueva talla del Apóstol San Juan.MONTESEGUROFOTO

Cofradía de la Oración en el Huerto: San Juan

Por último, la talla del Apóstol San Juan, el discípulo amado, ocupa la parte izquierda del paso titular, bajo el mismo olivo que cobija a Cristo en su oración. Se trata de una imagen de vestir con cuerpo de madera y cabeza, manos y pies tallados en resina policromada.

San Juan viste túnica verde, color litúrgico de la esperanza y la vida que renace; un manto de terciopelo rojo, símbolo del amor que arde en el corazón del discípulo y un cíngulo dorado que representa la unión espiritual con Cristo. Su postura, recostada y plácida, sugiere el sueño del alma fiel que descansa en la confianza del Maestro. El texto, como en los casos anteriores, está extraído del libro 'Getsemaní, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración'.

En él se encarna la juventud eterna del espíritu cristiano, la pureza del que no teme amar hasta el extremo. San Juan representa la lealtad silenciosa y la ternura que acompaña al sufrimiento, recordando que la verdadera fortaleza nace de la entrega y del amor que no abandona.