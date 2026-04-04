Heraldo-Diario de Soria

XX Concierto de Marchas Procesionales en Soria: las fotos

Tradicional concierto de la Banda Municipal de Soria en la iglesia de El Salvador

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La iglesia de El Salvador ha sido el escenario de una mañana de fervor musical gracias a la XX edición de marchas procesionales. La Banda Municipal de Soria, dirigida por José Manuel Aceña, ofrecieron un concierto que ya forma parte del patrimonio sonoro de la ciudad, recordando aquel hito de 2014 cuando estas piezas quedaron inmortalizadas en un CD especial.

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.MonteseguroFoto

Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

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Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

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Concierto de Semana Santa

Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria.

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Concierto de Semana Santa

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