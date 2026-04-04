XX Concierto de Marchas Procesionales en Soria: las fotos

La iglesia de El Salvador ha sido el escenario de una mañana de fervor musical gracias a la XX edición de
marchas procesionales. La Banda Municipal de Soria, dirigida por José Manuel Aceña, ofrecieron un concierto que ya forma parte del patrimonio sonoro de la ciudad, recordando aquel hito de 2014 cuando estas piezas quedaron inmortalizadas en un CD especial.
Música y fervor en El Salvador con la Banda Municipal de Soria. MonteseguroFoto
Concierto de Semana Santa
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Concierto de Semana Santa
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Concierto de Semana Santa
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Concierto de Semana Santa
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