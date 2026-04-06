La llanura del Cross será el centro de la contemplación del eclipse en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Contener una afluencia masiva, combinando seguridad con una óptima visualización. Tales son las premisas por las que el monte Valonsadero se erige como un lugar privilegiado para organizar la contemplación del eclipse y dentro de él hay un punto que destaca y que cumple con todos los requisitos de capacidad, facilidad de acceso y horizonte amplio. Se trata de la llanura donde se celebrar el Cross Internacional. Es el espacio donde el Ayuntamiento ha puesto la vista para contemplar el eclipse, en una logística que conllevará una organización parecida a la de una segunda Saca. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, confirmó que la pradera de Cross se configura como el escenario principal para contener a la gente. Junto a ella hay otras dos praderas próximas que también ofrecen posibilidades.

Una de ellas se encuentra situada en el acceso a Cañada Honda desde la Casa del Guarda y la otra en la bajada hacia el antiguo hotel, con la perspectiva de Pedrajas. Son los espacios secundarios donde reunir a una afluencia que se considera que será masiva, aunque en estos momentos es difícil de cuantificar. De ahí la comparación con una segunda Saca o gran evento sanjuanero.

En la llanura del Cross es donde se concentrará la logística, los servicios de emergencias, los bomberos, las cabinas higiénicas o los vehículos de restauración, señaló la concejala. En todo caso, el objetivo es que el público se congregue en la zona más ‘humanizada’ de Valonsadero, de manera que el acceso sea fácil y que la gente no se disperse por el monte, con problemas de seguridad o ambientales. A la inversa, también se persigue que el retorno no ocasione dificultades, ya que se producirá por la noche. A los autobuses lanzadera hay que sumar que se anima al público a que regrese andando. Para ello se producirá la iluminación del carril bici, igual que en San Juan. Todo lo que el Ayuntamiento busca es que el lugar sea una «zona segura».

La determinación de los espacios no procede de hace unos días, sino del año pasado, cuando se hizo la comprobación ‘in situ’ de las características óptimas de los lugares más ‘humanizados’. Santos explicó que se buscaba «mucha distancia al horizonte», que no hubiera árboles ni montañas y que el sol se viera a la puesta a siete grados a la altura del horizonte. Para reproducir las condiciones del eclipse el desplazamiento y la búsqueda se realizó en agosto. En este sentido, la llanura del Cross es un lugar ya «testado» y donde la visualización es apta.

Desde el Ayuntamiento se da por hecho que buena parte de la afluencia para contemplar el eclipse será foránea, pues muchos sorianos, al ser agosto, se desplazarán a sus localidades. Otra buena razón para buscar la proximidad del antiguo hotel Valonsadero y de la Casa del Guarda, pues habrá «visitantes que no conocen la zona» y a los que hay que poner todas las facilidades nada más desembarcar de los autobuses.

Por otra parte, cualquiera puede buscar su espacio para contemplar el evento astronómico con garantías. Y es que el 28 de abril, recordó la concejala de Turismo, el sol se pondrá de manera idéntica al día del eclipse. De manera que el 28 es un buen momento para hacer comprobaciones personales.

La capital soriana se encuentra en la franja de máxima oscuridad del eclipse, de ahí que la campaña municipal al respecto se basa en su contemplación ‘en primera fila’. La incógnita es cuántos visitantes atraerá y la complejidad logística de atenderlos. Y es que un evento astronómico de estas características, demuestra la experiencia en otros países, atrae a millones de personas. De ellos, Soria se llevará presumiblemente una parte significativa.

Aparte del eclipse el Ayuntamiento anima a prolongar la experiencia astronómica esa misma noche. Y es que el día del oscurecimiento cae en plena ‘’lluvia de estrellas’, el acontecimiento anual de las Perseidas.