Soria registra 14 parados más en marzo, la única provincia de Castilla y León junto con Ávila donde aumenta el desempleo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con 14 nuevos parados en marzo, Soria es la única provincia de Castilla y León, junto con Ávila, donde ha aumentado el desempleo, y cierra el mes con 2.760 personas en paro, según los datos que ha publicado este lunes el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No obstante, son ocho desempleados menos que hace un año, una ligera bajada del 0,29% en su comparativa interanual, y la tasa de paro se queda en el 6,09%. Así, Soria va a contracorriente con respecto a Castilla y León, donde el desempleo ha descendido un 1,6% al registrar una bajada de 1.673 personas, además de en el conjunto del país, donde la merma mensual ha sido de 22.934 personas, un 0,94% menos.

Sin embargo, mejora la afiliación un 0,42%, con 41.676 trabajadores en la provincia, del mismo modo que en su comparativa interanual, en un 0,35% con respecto a marzo del año pasado. En esta línea va la contratación, con 299 firmas más que en febrero, que supone un aumento del 18,92%. Así, en lo que va de año suman 1.879 contratos. También aumenta en su comparativa interanual en un 7,62%, con 133 más que en marzo del año pasado.

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