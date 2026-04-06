El embalse Cuerda del Pozo no se mueve: sigue en el 80% de su capacidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo se mantiene invariable con respecto a la semana anterior. El pulmón hidrológico de la cabecera alta del Duero contiene actualmente 199,921 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone el 80,36% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. Mientras, la semana pasada estaba al 80,20%, con 199,528 hectómetros cúbicos.

La situación de Cuerda del Pozo este lunes 6 de abril es siete puntos menor que hace un año por estas mismas fechas: en 2025 este embalse del Duero recogía 217,351 hectómetros cúbicos de agua, el 87,37% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 4 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,393 hectómetros cúbicos.

Por lo que se refiere al conjunto de embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han alcanzado los 2.491,3 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el 87,2% de su capacidad total. Este registro sitúa la reserva hídrica actual más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década, que se cifra en el 80,9%.

No obstante, el volumen de agua embalsada ha experimentado un descenso de cuatro puntos respecto a los datos registrados hace un año, cuando los embalses se encontraban al 91,2%, según fuentes de la CHD a través de la Subdelegación del Gobierno.

Según los datos facilitados por la confederación, la reserva por sistemas muestra que las infraestructuras de Palencia en el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) presentan el mayor llenado, con un 96,3%.

Por su parte, el sistema Cega-Eresma-Adaja ha registrado un 89,9% en Ávila (Castro de las Cogotas) y un 89,8 por ciento en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). En la provincia de León, los sistemas Esla y Órbigo, que integran los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, se han situado también al 89,8% de su capacidad, recoge Europa Press.

En Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) ha alcanzado el 87,8%, mientras que el sistema Águeda (Irueña y Águeda) se ha quedado en el 74,6%. En otras zonas de la cuenca, el sistema Arlanza en Burgos (Arlanzón y Úzquiza) se encuentra al 85,5%, el sistema Pisuerga en Palencia al 81 por ciento y el sistema Alto Duero en Soria en el ya citado volumen de agua embalsada en Cuerda del Pozo del 80,4%.