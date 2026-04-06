Accidente de tráfico en Soria entre un coche y una moto con una persona inconsciente

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en Soria entre un coche y una moto deja por el momento al motorista inconsciente en el kilómetro 366 de la N-234, dentro del término municipal de Cidones. Según informa la central de emergencias 112 Castilla y León, los hechos han tenido lugar a las 12.15 horas, cuando se ha recibido el aviso del siniestro.

Corte temporal de la N-234 tras el accidente.MONTESEGUROFOTO

El hecho ha tenido lugar en sentido Soria y se trata de una colisión en la que se han visto implicados un turismo y una motocicleta. El alertante ha trasladado que el motociclista se había desmayado.

Se ha pasado aviso tanto a Emergencias Sanitarias del Sacyl como a la Guardia Civil de Tráfico de Soria para la movilización de recursos. Por el momento se desconocen más datos sobre el alcance del accidente.

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