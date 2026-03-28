Herido un motorista tras un accidente en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre de 57 años ha resultado en la mañana de hoy herido tras sufrir un accidente con su moto en las carreteras de la provincia de Soria. El Sacyl ha movilizado a un helicóptero para trasladar al motorista herido, según informan fuentes del Servicio de Emergencias del 112.

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este sábado en la carretera SO-132 en el punto kilométrico número 27 a la altura de Baraona, donde ha resultado herido un varón de 57 años que ha sufrido un accidente con su moto. Tras recibir el aviso el 112 ha informado a Tráfico de Soria y al Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado a la zona.