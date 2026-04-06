El pueblo donde Almanzor perdió el tambor: la leyenda que desafía a la historia en Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay numerosos lugares en Soria por los que no parece haber pasado el tiempo y que condensan mezcla de historia y mito, pero ninguno como Calatañazor, un pequeño pueblo medieval, de calles empedradas y casas de piedra oscura. Este pueblo es conocido por una frase que ha perdurado durante siglos: ‘Donde Almanzor perdió el tambor’, una sentencia tan rotunda como misteriosa, que ha alimentado la leyenda durante generaciones, y que persiste como una de las más consistentes del imaginario español.

Según la tradición y la leyenda, aquí fue donde Almanzor, un temido caudillo andalusí invicto en decenas de campañas militares, sufrió su primera gran derrota en el año 1002. El episodio acabaría teniendo un valor enorme, ya que el gran estratega que había arrasado ciudades como Barcelona o Santiago de Compostela habría caído aquí, en Calatañazor. Imaginen la estampa: un líder invencible, derrotado en un pueblito rodeado de sabinas.

Sin embargo, esta historia está rodeada por múltiples dudas que la ponen en entredicho. Muchos historiadores actuales cuestionan que la batalla se produjera realmente en Calatañazor, aunque las fuentes son escasas y contradictorias. Algunas crónicas árabes ni siquiera hacen mención a esta derrota, y otras sitúan la caída del líder en otros lugares. De hecho, uno de esos lugares que aparecen con mayor frecuencia es Medinaceli, y se cuenta que su muerte fue mucho menos prosaica: no fue derrotado, sino que acabó sucumbiendo a una larga enfermedad.

No obstante, la leyenda perdura. Esa es la verdadera anomalía de la historia, cómo un relato popular le ha ganado la batalla al rigor académico durante siglos. La fuerza de la tradición oral, sumada al relato épico de la caída de un líder invencible, sigue manteniendo viva la historia hasta hoy. No solo eso: esta expresión sigue utilizándose como sinónimo de una derrota que no se esperaba.

Uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León

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Calatañazor es un destino turístico para amantes del patrimonio cultural e histórico: su castillo en ruinas domina el horizonte y el silencio de sus calles remite a los ecos de un pasado que ya no volverá. El municipio cuenta con una población muy reducida, entre 40 y 50 habitantes, y es uno de los más bonitos de Castilla y León.

Si quieres visitar Calatañazor, te recomendamos que primero pasees por su Calle Real, con casas de arquitectura tradicional con entramados de madera de sabina; la Plaza Mayor, en la que podrás observar el Rollo de Justicia, símbolo del poder feudal en el siglo XV y la famosa ‘Piedra del abanic’, un fósil de palmera del Terciario. Luego, sube para ver las ruinas del castillo de Calatañazor, donde tendrás unas preciosas vistas del Valle de la Sangre y luego la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, templo románico que destaca por su portada.

Y recuerda: a solo tres kilómetros del municipio se encuentra uno de los bosques de sabinas albares mejor conservados del mundo. Aquí no perderás tambor ninguno, sino que saldrás ganando en historia, cultura y patrimonio.