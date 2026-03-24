El pueblo de Soria donde las casas parecen salir de la propia tierra (y no es ninguna exageración)

El perfil de Calatañazor muestra cómo la arquitectura tradicional se funde con el terreno, con la iglesia de Nuestra Señora del Castillo dominando el conjuntoGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A simple vista, Calatañazor encaja perfectamente en la idea de pueblo medieval castellano. Calles estrechas, piedra, madera y un perfil elevado sobre el paisaje. Pero en cuanto se observa con un poco más de atención, aparece una diferencia clara: aquí todo parece formar parte del terreno.

Calatañazor: el pueblo de Soria donde las casas parecen salir de la propia tierra

La explicación es sencilla y tiene más que ver con la lógica que con la estética. Las construcciones utilizan materiales del entorno inmediato: piedra del propio terreno, adobe elaborado con tierra local y madera de sabina de la zona.

Ese uso directo de recursos genera una uniformidad visual muy difícil de replicar hoy. Colores, texturas y volúmenes coinciden con el paisaje, creando una continuidad que hace que el conjunto se perciba casi como una extensión natural de la loma.

Calatañazor

Desde lejos, el pueblo se integra por completo. De cerca, cada fachada confirma esa misma idea. No hay elementos que rompan el equilibrio, ni decisiones que busquen destacar.

Calatañazor y su historia: identidad construida con el tiempo

La tradición sitúa en este enclave la derrota de Almanzor, un episodio muy presente en la memoria popular.

Más allá del relato, el valor está en la conservación del conjunto. El trazado urbano mantiene su estructura medieval, las viviendas siguen un patrón constructivo reconocible y el castillo en ruinas continúa marcando el paisaje. El paso del tiempo se percibe, pero no distorsiona la lectura global del pueblo.

Un paseo por la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.MARIO TEJEDOR

A ese conjunto se suma la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, de origen románico, con reformas posteriores, representativa del patrimonio histórico del pueblo. Su presencia, discreta pero sólida, encaja con la misma lógica del resto del núcleo: arquitectura que responde al lugar sin necesidad de imponerse.

Calatañazor: cuando la funcionalidad define la estética

Cada elemento arquitectónico responde a una necesidad concreta. Cubiertas inclinadas para adaptarse al clima, muros gruesos para mejorar el aislamiento, madera resistente para soportar las condiciones del entorno.

El bosque de sabinas se extiende por laderas y barrancos que rodean el caserío histórico.Getty Images

Esa relación directa con el entorno se entiende mejor al mirar lo que rodea al pueblo. El cercano sabinar de Calatañazor, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, explica el uso constante de esta madera en la construcción local. Resistente, duradera y adaptada al clima, la sabina es una consecuencia directa del paisaje.

El desarrollo turístico ha llegado, pero sin alterar de forma significativa la identidad del lugar. El pueblo mantiene su estructura, sus materiales y su escala.

Calles que mantienen su trazado medieval: Calatañazor conserva su trazado medieval original.Getty Images

Otros pueblos en España comparten una integración similar entre arquitectura y paisaje, aunque con matices. En Sepúlveda o Pedraza, la piedra local marca una estética homogénea, mientras que en Albarracín el tono rojizo unifica todo el conjunto urbano. Más radical es el caso de Alcalá del Júcar, donde parte de las viviendas están directamente excavadas en la roca.