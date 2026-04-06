Corte al tráfico en la calle Cortes en Soria: un autobús se estropea e impide el paso a otros vehículos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La calle Cortes, de Soria, se encuentra cortada al tráfico en su acceso al barrio del Calaverón, en su confluencia con Bodas Reales. El motivo se debe a que un autobús se ha estropeado y permanece en la vía obstaculizando el paso de otros vehículos, toda vez que la calle es de dirección única y además bastante estrecha.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 22 horas en la citada calle Cortes, cerca de la farmacia que hay en el barrio y del local de la cuadrilla de Santiago. El conductor no ha podido volver a poner en marcha el autobús, uno de los vehículos de la empresa Avanza, a la que el Ayuntamiento tiene adjudicado este servicio municipal. Al parecer se trata de un bus con bastantes años.

En el momento de suceder el suceso solo un pasajero viajaba en el vehículo, el cual ha quedado en el lugar en espera de que acuda una grúa a remolcarlo. A esta hora, permanece todavía en el lugar y es motivo de comentario en el barrio, especialmente en los bloques cercanos, con vecinos asomados a la ventana.