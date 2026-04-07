La deuda con los bancos cae al mínimo de 21,2 millones, el 43% de los ingresos

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

«Hay que ir muy atrás» para encontrar un dato de deuda menor. Es lo que muestra la liquidación del pasado ejercicio y lo que destacó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, a la hora de dar cuenta de las conclusiones del documento cuyos indicadores son positivos en su mayoría, pero que falla en la estabilidad presupuestaria, con un déficit coyuntural pero que obligará a hacer un plan de ajuste. Un plan bastante simple, por otra parte. Fue el dato que de alguna manera empañó la buena referencia del conjunto de la liquidación, que desde el punto de vista de la deuda con los bancos cae a un escalón inédito en bastante tiempo. Y es que el capital vivo asciende a 21,2 millones de euros, tres menos que en el ejercicio precedente, señaló el concejal de Hacienda. Con ello, el porcentaje en relación a los ingresos corrientes liquidados queda en el 43,43%.Las causas del descenso, explicó el responsable municipal de Hacienda, hay que encontrarlas en que el Ayuntamiento ha pedido algo menos de financiación externa, mientras ha proseguido la amortización.

La deuda «siempre ha estado controlada, pero ahora más», significó Muñoz, quien pronosticó cómo quedará la referencia en el actual ejercicio. Y es que se espera la incorporación de las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la sustitución de luminarias. Con estos créditos el porcentaje en relación a los ingresos quedaría en el 47,55%. «Seguiremos estando por debajo del 50% de la deuda», avanzó el concejal de Hacienda.

La otra cara de la liquidación vino por parte de los criterios de estabilidad presupuestaria. Aquí se produce por una «cuestión muy coyuntural» un déficit de 595.000 euros. Un desajuste no estructural debido a que en 2024 el Ayuntamiento cobró anticipadamente los fondos de reconstrucción, abonados en 2025 con remanente de tesorería, refirió Muñoz. Además, en recaudación se pasó algo más tarde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y queda en ejecutiva alguna cantidad más que en años anteriores.

Entre unas cosas y otras el Ayuntamiento realizará «en los próximos meses» un «plan económico financiero» para los próximos dos años, que no conllevará recortes. Únicamente, «ajustarnos en la inversión al año corriente», explicó el responsable de Hacienda. «Ese desajuste este año ya no se va a producir», aseguró.

La liquidación revela que «las cuentas del Ayuntamiento de Soria van bien», con «casi la totalidad de criterios» en positivo. «Ejecutamos en tiempo y forma» y desde el Ayuntamiento están «orgullosos» de esa inversión. Además de presentar «los mejores datos de deuda de los últimos años», «pagamos en tiempo y forma», resumió Muñoz, quien a continuación dio cuenta del informe de intervención. El resultado presupuestario ajustado asciende a 4,7 millones, con un ahorro neto de 5,6 (15, más que en 2024).

Mientras los ingresos corrientes subieron a 48,8 millones, los gastos quedaron en 39,5. El remanente de tesorería, señaló el responsable de Hacienda, se plasmó en 22,5 millones, que con los ajustes de los derechos pendientes de difícil cobro y el exceso de financiación quedó en 8,3 millones (10 millones en 2024). Esos 8,3 millones permitirán «financiar ampliamente» cuestiones no contempladas en el presupuesto.

El concejal de Hacienda se fijó también en la ejecución de las inversiones, uno de los apartados más importantes para el equipo de Gobierno. Así, en el capítulo de inversiones reales el dinero adjudicado en el pasado ejercicio ascendió a 18,5 millones (el60%). Si se suman las transferencias de capital, el dinero de otras administraciones para inversiones, resulta una ejecución cercana al 80% en dinero comprometido.