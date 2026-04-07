Pendiente de nueva fecha el juicio contra el acusado de asesinar a su pareja en Matamala de Almazán, tras solicitar el cambio de letrado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria prevé celebrar a partir del próximo lunes 13 de abril el juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja el día de Navidad de 2022 en la localidad soriana de Matamala de Almazán, si bien su celebración queda pendiente tras solicitar el acusado un cambio de letrado.

Al tratarse de una defensa designada por el turno de oficio, corresponde al Colegio de Abogados resolver la petición, lo que podría derivar en la suspensión de la vista para garantizar el derecho de defensa, según fuentes consultadas por Ical.

El procesado se enfrenta a una petición de 27 años de prisión por parte de las acusaciones, que le imputan un delito de asesinato con agravantes de género y parentesco —al tratarse de su pareja— y otro de daños por el incendio de la vivienda donde apareció el cadáver. En concreto, el Ministerio Fiscal solicita 25 años de prisión por el asesinato y dos por daños.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 29 de diciembre de 2022 por orden del juzgado instructor de Almazán, encargado de la causa.

Los hechos se produjeron en la madrugada de Navidad, después de la celebración de Nochebuena. La víctima, una mujer de 44 años, fue hallada sin vida en torno a las 8 horas en la vivienda en la que residía desde hacía aproximadamente un año, en la calle Mayor de la localidad.

Las acusaciones sostuvieron que el acusado golpeó a la mujer en la cabeza en varias ocasiones con un objeto contundente, causándole un traumatismo craneoencefálico mortal en un ataque sorpresivo que le impidió defenderse. La autopsia confirmó que la muerte se produjo antes del incendio.

Posteriormente, el procesado habría prendido fuego a la vivienda con el objetivo de ocultar el crimen, colocando materiales incandescentes procedentes de la estufa sobre el cuerpo, que se encontraba en el sofá, donde fue localizado por los servicios de emergencia.

Fue el propio acusado quien alertó al servicio de emergencias pasadas las 8 horas, informando del incendio y del fallecimiento de la mujer, cuya autoría atribuyó inicialmente a una expareja de la víctima

Las acusaciones solicitan además que el acusado indemnice con 100.000 euros a la hija de la víctima, con 50.000 euros a la madre y con 12.000 euros a cada uno de los dos hermanos, así como la imposición de una medida de libertad vigilada durante diez años.

Asimismo, reclaman la prohibición de residir en Matamala de Almazán y de aproximarse o comunicarse con los familiares de la fallecida durante 35 años.

El juicio, que se celebrará con tribunal del jurado, contará con la participación de cerca de 40 testigos, entre peritos forenses, agentes de la Guardia Civil y especialistas en criminalística. Su señalamiento se ha producido más de tres años después de los hechos, debido principalmente a la dilación en la elaboración de los informes definitivos de autopsia.

En caso de que prospere la solicitud de cambio de letrado, la vista oral podría suspenderse y señalarse una nueva fecha para su celebración.