El acusado de asesinar a su pareja en Matamala se enfrenta a 27 años de cárcel

El detenido por la muerte de una mujer en su casa de Matamala de Almazán el día de Navidad de 2022 se enfrenta a una pena de 27 años de cárcel, acusado de un delito de asesinato, con agravantes por razón de género y de parentesco, puesto que eran pareja cuando sucedieron los hechos, y otro delito de daños por el incendio de la vivienda donde apareció el cadáver de la víctima. Las acusaciones piden para él 25 años de prisión por el primero y dos años por el segundo.

El presunto asesino se encuentra en prisión provisional desde el 29 de diciembre de hace tres años, según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán que es quien se ha encargado de la causa judicial. El juicio, que se celebrará con jurado popular, está previsto en la Audiencia Provincial de Soria, a partir del próximo 13 de abril.

El trágico suceso tuvo lugar después de la celebración de Nochebuena. La mujer, de 44 años, fue hallada muerta en la vivienda donde residía desde hacía aproximadamente un año, el número 73 de la calle Mayor de Matamala de Almazán, por los efectivos de emergencia en torno a las 8.00 de la mañana. La llamada al 112 la hizo precisamente el detenido, de 50 años entonces, y pareja sentimental de la víctima, que residía en una casa enfrente, muy próxima a la de la mujer con la que mantenía una relación. Aseguró que había estado con ella hasta las 7.00 horas y apuntó a la expareja sentimental de la víctima como posible responsable.

La autopsia realizada al cadáver por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Soria evidenció que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, por lo que ya había fallecido cuando se produjo el incendio.

Las acusaciones, tanto Fiscalía como las particulares de la hija, la madre y dos hermanos de la finada, señalan que el detenido golpeó con fuerza a la mujer con un martillo de hierro macizo en distintas partes de la cabeza, hasta en ocho ocasiones, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas al caso, causándole la muerte por el grave traumatismo craneoencefálico. Sostienen que la víctima no tuvo opción de defenderse puesto que la agresión se produjo de forma sorpresiva. La agresión se sitúa en plena madrugada, después de que la pareja hubiera regresado de la capital soriana donde habían festejado la Nochebuena con familia de ella.

Posteriormente, el acusado habría prendido fuego a la casa al objeto de ocultar la verdadera causa de la muerte. Las acusaciones indican que lo hizo colocando unos troncos de madera incandescentes, que previamente había sacado de la estufa de la vivienda, sobre la mujer, que ya estaba fallecida sobre el sofá de la vivienda, donde los efectivos de emergencias encontraron el cadáver, afectado por el fuego, al igual que la vivienda en la que residía, propiedad de una tercera persona.

El aviso al 122 que hizo el acusado fue pasadas las 8.00 horas, alertando de un incendio en la casa de la mujer, y también del fallecimiento de ésta que atribuyó a violencia de género apuntando a la expareja de ella como autor.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del siniestro a la Guardia Civil (COS) de Soria, al servicio de extinción de incendios y salvamento de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se activó una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Almazán. Una vez allí, y durante las tareas de extinción, los efectivos de emergencias localizaron fallecida a la mujer en el interior de la vivienda.

A tenor de inspección ocular, las Fuerzas de Seguridad investigaron la muerte de la mujer como un asesinato por posible violencia de género, según confirmó al día siguiente la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Las acusaciones solicitan para el detenido que indemnice tanto a la hija de la finada, con la que no convivía ni existía dependencia económica, como a la madre y a los dos hermanos. En concreto, la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad civil es de 100.000 euros para la hija, 50.000 euros para la madre por los perjuicios morales causados, así como 12.000 euros para los dos hermanos.

Del mismo modo, la petición de penas de las acusaciones incluyen imponerle la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años, además de la prohibición de residir en la localidad de Matamala de Almazán por tiempo de 35 años. El mismo periodo por el que reclaman que se le prohiba aproximarse o comunicarse con la familia de la fallecida o a cualquier lugar que frecuenten, a una distancia no inferior a 500 metros.

El juicio en la Audiencia Provincial de Soria se señaló la pasada semana para comenzar el 13 de abril, más de tres años después de que ocurrieran los hechos. Una circunstancia que ha venido condicionada sobre todo por la dilación en conocer las conclusiones definitivas de la autopsia, realizada en Madrid, y que se ha prolongado durante años. En el juicio está previsto que intervengan en torno a 40 testigos entre peritos, tanto forenses como de la Guardia Civil y criminalística.