Trabajo detecta «importantes» deficiencias en las bases del transporte sanitario de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Oficina Territorial de Trabajo ha detectado las deficiencias en las bases del transporte sanitario de Soria que denunció UGT hace un mes a Direxis, la empresa concesionaria del servicio en la provincia, que da empleo a unas 250 personas en la provincia, por las condiciones en las que se encuentran estos centros de trabajo, que más parecen «cuadras», tal y como los calificó el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ayer en rueda de prensa para dar a conocer el informe de la Inspección.

Pérez Urueña aseguró que la empresa tiene voluntad de sentarse a negociar para darle un plazo y que corrija todas las deficiencias, a ser posible antes del verano. «No queremos volver a denunciar. Lo que queremos es que sean adecuadas porque son centros de trabajo y tienen que estar debidamente acondicionados». Insistió en que «los trabajadores del transporte sanitario no son de segunda».

Por su parte, Ignacio Mialdea Llorente, secretario general de UGT SP Soria, puso sobre la mesa que la Inspección de Trabajo ha detectado deficiencias en la mayoría de las bases, dando la razón a UGT en la mayoría de los puntos de las cuatro denuncias que interpuso ante la Oficina Territorial: «Es necesario que las zonas de estancia de los trabajadores estén separadas de los espacios de descanso para garantizar un adecuado descanso y su privacidad. Tampoco hay taquillas para los empleados y tienen prohibido llevarse la ropa a casa a lavar. Sin olvidar que falta equipación y material».

Marta Vián del Val, secretaria de Transporte Sanitario de UGT SP de Castilla y León, reconoció que esta situación se da en todas las provincias de la Comunidad, pero «es especialmente complicada en las bases de Soria». Lamentó al respecto que se trata de un sector que «la Junta ha venido abandonando desde hace años», al sacar el servicio a licitación para que sea gestionado por una empresa privada.

Aseguró que la mayor deficiencia es la de la ropa: «Existe un peligro biológico evidente al llevársela a casa a lavar, e incluso al ir de una emergencia a otra». No obstante, confía en contar con el apoyo de la empresa a la que también le pide “buena voluntad para adelantar la subida de los salarios de los trabajadores de acuerdo con el convenio colectivo, dado que al entrar en licitación en Soria más tarde que el resto llevan el consiguiente retraso en la aplicación de la subida, que en un año supone unos 400 euros de diferencia con respecto a los compañeros de otras provincias.

UGT interpuso hace un mes cuatro denuncias a la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario, Direxis, ante la Oficina Territorial de Trabajo para exponer la delicada situación de las 13 bases que hay en la provincia, muchas de ellas compartidas con las del Sacyl que sí que son gestionadas directamente por la Junta, y en las que trabajan “entre 200 y 250 empleados”. Con estas denuncias aprovechó para recordar a la Administración regional que una vez que autoriza una concesión no debe olvidarse de ella, sino que hay que estar vigilante y que la empresa cumpla las condiciones de la adjudicación y también la legislación vigente. «Al final estamos haciendo el trabajo de la Junta».

El sindicato volvió a reclamar también que se reconozca a los trabajadores del transporte sanitario la formación de técnico en urgencias sanitarias que se les pide para ser contratados, un grado medio de FP, pero luego figuran como camilleros o conductores, no en la categoría que les corresponde.