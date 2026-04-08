El pueblo de Soria cuyo candidato ganó las elecciones gracias a un solo voto

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay una pedanía de Medinaceli, en Soria, que hoy encarna la lucha contra lo que se conoce como ‘España vaciada’. Se trata de Benamira, un municipio de origen árabe, con tres vecinos empadronados. Uno de ellos era candidato por Soria Ya a las Cortes de Castilla y León y fue profeta en su tierra: ganó... con un sólo voto. Benamira tiene una rica historia milenaria, cuajada de anécdotas que basculan entre la soledad y el renacimiento.

Los orígenes árabes y la evolución del pueblo

El nombre Benamira evoca ‘hija del emir' o ‘wallamira’, valle de la paloma, surgido en la Madina Salim durante el emirato de Muhammad I. Bereberes y poetas árabes habitaron sus tierras, cantando a la luna en la Sierra Ministra, donde nace el río Jalón según mapas del siglo XVIII.

Fue en el año 1112 cuando Alfonso I de Aragón lo incorporó en la Reconquista, pasando de municipio independiente a una de las 15 pedanías de Medinaceli, con 1856 hectáreas de paisajes áridos y humedales recuperados.

Fernando del Amo: ganador por su propio voto

Fernando del Amo protagoniza las anécdotas más curiosas en Benamira. Desde los 22 años, fue el único residente permanente, empadronado en la casa de sus tatarabuelos. Reformó las ventanas y la calefacción él solo y sin que una hipoteca paralizara su cuenta corriente; eso sí, tampoco tenía bar ni transporte público.

Trabajador de carreteras y monologuista, Del Amo se presentó por Soria Ya y ganó en su pueblo el 15 de marzo de 2026 con su único voto, pues los otros dos empadronados, ya ancianos, se abstuvieron. No fue suficiente para obtener plaza en las Cortes de Castilla y León.

El auténtico turismo rural se llama Benamira

Benamira es una pedanía que ofrece turismo rural auténtico y tranquilo, ideal para los amantes de la naturaleza. La iglesia de San Miguel es el corazón del pueblo, con su recio campanario y las fachadas bien conservadas. En su entorno, un caserío empedrado invita a la contemplación y a paseos pausados, evocando siglos de vida campesina.

En la Plaza Mayor de Benamira, una fuente clásica y el lavadero restaurado son joyas etnográficas. Estos espacios antes fueron usados por lavanderas y ahora son zonas recreativas: Benamira puede llegar a los 200 habitantes en verano.

El río Jalón y otros lugares preciosos de interés

A pocos kilómetros de Benamira, en la Sierra Ministra, brota el río Jalón desde la Fuente Vieja en el Monte Agudillo. Recientemente recuperado de un humedal deteriorado, es un paraje ideal para los amantes del senderismo, con zonas de descanso.

También es conveniente visitar la Iglesia de San Miguel y la Ermita de Santa Bárbara, pequeñas capillas en entornos rurales. Podrás explorar rutas como la del Jalón, de Almanzor o de los Lavaderos, que conectan Benamira con Esteras de Medinaceli, Arbujuelo y más pedanías. La sierra ofrece vistas limítrofes con Guadalajara y biodiversidad única.

Además, puedes aprovechar la visita a Benamira para conocer el municipio de Medinaceli, con su legendario Arco Romano, Plaza Mayor y Colegiata y su castillo; también puedes acercarte al parque natural de la Chorronera o visitar Rello, un precioso pueblo que captura toda la esencia de la Edad Media.