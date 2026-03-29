Una escultura reivindica la fiesta y la tradición del Jubilo en Medinaceli

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una escultura en bronce y piedra con la cabeza de un toro embolado preside desde ayer la plaza Mayor de Medinaceli con la que los vecinos quieren reivindicar y poner en valor una tradición centenaria: la celebración del Toro Jubilo.

La Asociación del Toro Jubilo, con el apoyo del Ayuntamiento, han sido los impulsores de esta escultura que se inauguró ayer en un acto que contó con la presencia del consejero de Cultura y Deporte de Castilla y León en funciones, Gonzalo Santonja, que defendió el papel de la tauromaquia en las tradiciones de la comunidad autónoma.

Reconocido como espectáculo taurino tradicional es una fiesta de Interés Turístico Regional y en la actualidad la Junta de Castilla y León está tramitando la declaración de Bien de Interés Turístico Regional (BIC). Con esta escultura Medinaceli quiere reafirmar la celebración y las tradiciones, según explicó el alcalde, Gregorio Miguel, que no pasa por sus mejores momentos.

Asociaciones y partidos animalistas llevan años de protestas, recursos administrativos y judiciales con el objetivo de que los tribunales suspendan la celebración de la fiesta, fechada en el calendario en noviembre. Esta batalla consiguió que la fiesta de 2024 se suspendiese.

La Asociación del Toro Jubilo, formada por los vecinos de Medinaceli, destinó el presupuesto que tenían para la fiesta suspendida del año 2024 a la elaboración de esta escultura de bronce.

Su autor es el artista soriano César Gonzalo, conocido por su trayectoria profesional que abarca artes diversas. La cabeza del toro descansa sobre un soporte de piedra, concretamente un pedestal de casi dos metros y medio de alto: es una piedra arenisca de la provincia de Soria de forma irregular.

En la actualidad, la Junta estudia las alegaciones que se han presentado contra la declaración de BIC que se tienen que resolver en los próximos meses.

Por su parte, el alcalde medinense indicó que no hay novedades en materia de recursos tras la celebración en noviembre del pasado año, «todo está en regla», puntualizó, por lo que augura muchos años de celebración del Toro Jubilo en Medinaceli.

La celebración de este toro embolado tiene orígenes celtíberos y acontece la noche del sábado más cercano al 13 de noviembre en la plaza mayor de Medinaceli, en un ruedo improvisado. Desde el siglo XVIII se celebra de forma ininterrumpida, aunque anteriormente se hacía de forma puntual.

El acto, en el que intervienen lo un grupo nutrido de vecinos, comienza con la preparación del astado, al que se le coloca un armazón sobre los cuernos que llevan dos bolas elaboradas con material combustible.

Posteriormente se le cubre la piel con barro y se prenden con fuego las bolas a la vez que se le da suelta al toro en un ruedo al que saltan aquellos que quieren recortar al animal. Cuando se apagan las bolas de fuego, el toro regresa al corral.