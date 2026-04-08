Qué se celebra el 23 de abril y por qué es festivo en Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Castilla y León celebra el 23 de abril su día oficial, una fiesta que conmemora la Batalla de Villalar de 1521 y que sirve como jornada de identidad, reflexión, memoria histórica y cultura popular en toda la región. Este año cae en jueves y es festivo.

El 23 de abril es el Día de Castilla y León, fiesta institucional creada por el Estatuto de Autonomía de la comunidad en 1983 y consolidada como festivo en 1986. La fecha hace referencia a la Batalla de Villalar, una contienda que tuvo lugar el 23 de abril de 1521 entre las tropas de Carlos I (futuro emperador Carlos V) y los comuneros.

Los comuneros eran ciudadanos de las ciudades castellanas que se levantaron contra el aumento de impuestos y la presencia de consejeros extranjeros en la corte, sintiéndose desplazados y ninguneados. Tras la derrota comunera, sus tres principales líderes —Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado— fueron decapitados en Villalar, localidad situada en la actual provincia de Valladolid. Este suceso, con el tiempo, ha convertido esta fecha en un símbolo de reivindicación de libertades y participación ciudadana.

Por qué es festivo en Castilla y León

La Comunidad Autónoma declaró que el 23 de abril es festivo por ser su Día Oficial, dentro del límite de 14 festivos que permiten la ley, la ley laboral y el Estatuto de Autonomía. La Junta de Castilla y León lo define como una expresión de la voluntad política y jurídica de sus ciudadanos de constituirse en comunidad autónoma, por lo que cada año se organiza una programación repartida por la región, con el municipio de Villalar de los Comuneros como epicentro principal.

Cómo se vive el 23 de abril en la comunidad

En la localidad de Villalar de los Comuneros es donde se concentran la mayoría de los actos: una ofrenda floral a los comuneros, discursos institucionales, desfile de banderas, conciertos de música tradicional, pop y rock, bailes populares, casetas y actividades culturales abiertas al público. La festividad combina memoria histórica con fiesta popular, atrayendo a decenas de miles de personas que se suman a una jornada de verbenas, comida típica y exposiciones.

En el resto de provincias de la comunidad, como León, Soria o Burgos, la Junta organiza carreras populares, actos culturales, conciertos y actividades familiares gratuitas para que el día no se reduzca al municipio de Villalar, sino que sea un eje de cohesión territorial y de difusión de la identidad de Castilla y León.

La noche anterior al gran día, el 22 de abril, tendrá lugar el concierto de Chambao, combo andaluz de flamenco-chill con un telonero local: Los Trócolos, grupo de folk y música popular. El día grande tendrá lugar la habitual marcha familiar de unos 5 km.

En resumen, el 23 de abril es festivo en Castilla y León porque conmemora un hito histórico —la Batalla de Villalar— que se ha convertido en símbolo de libertad y ciudadanía, y porque la comunidad autónoma ha convertido esa fecha en su día oficial, con una programación que mezcla memoria, política, cultura y fiesta popular en toda la región.