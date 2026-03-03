Recuerdo y Dignidad exhumará los restos de 2 represaliados en un pueblo de Soria

Trabajos realizados en la fosa de Riba de Escalote en la se extrajeron restos de fusilados.HDS

Recuerdo y Dignidad, en colaboración con el equipo científico de Aranzadi, trabajará los días 6 y 7 de marzo en la segunda exhumación de la tercera fosa de La Riba de Escalote para buscar restos de represaliados durante la Guerra Civil.

En septiembre de 2025 se realizó una segunda prospección arqueológica en la zona y se localizó una tercera fosa que albergaría los restos óseos de dos personas. La asociación espera haber encontrado a Silverio Lumbreras Pérez y a Recaredo Marín Marín.

Silverio Lumbreras Pérez, natural y vecino de Soria, era electricista de profesión, soltero, tenía 25 años cuando fue asesinado. Socialista y republicano, fue uno de los fundadores de las juventudes del Partido Socialista en Soria en los años 30 y posteriormente miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), «hecho que le acabó costando la vida, ya que fue asesinado por falangistas en septiembre de 1936», según explica la asociación.

Silverio era un gran amante del séptimo arte y operador cinematográfico, por lo que el Ciclo de Cine de Memoria Histórica que organiza la ASRD en el marco del convenio Soria Ciudad con Memoria (en colaboración con el Ayuntamiento de Soria), lleva su nombre, como reconocimiento a su figura.

Recaredo Marín Marín, natural de Santervás de la Sierra, vecino de Soria, casado y con hijos, tenía 40 años cuando fue asesinado en septiembre de 1936. Industrial de profesión, regentaba el Bar David y pertenecía a la agrupación Radical Socialista de la ciudad de Soria. Fue jurado de la cuadrilla La Blanca en 1926.

Los trabajos de seguimiento arqueológico para localización de la fosa fueron llevados a cabo por la empresa ARECO Arqueología, y de las labores técnicas de exhumación se encargará la Sociedad de Ciencias Aranzadi ,en colaboración con la Asociación Recuerdo y Dignidad, ya que colaborarán más de 20 integrantes activos en estas tareas, pues son los que hacen que este tipo de intervenciones sean posibles.

Este proyecto se va a realizar gracias a la financiación de la Diputación de Soria, a través de los fondos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, destinados a la realización de actuaciones de recuperación de Memoria Democrática a través de las FEMP (Federación de Municipios y Provincias).

Las labores de prospección fueron financiadas por la Junta de Castilla y León, a través de las partidas presupuestarias dirigidas a proyectos de investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, procedentes de los fondos otorgados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Esta exhumación también contará con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Soria, el Ayuntamiento de Almazán y el Ayuntamiento de Soria.

En septiembre del año 2019, Recuerdo y Dignidad, en colaboración con el equipo científico de Aranzadi, exhumó dos fosas comunes que contenían los restos mortales de 4 víctimas de la represión durante la Guerra Civil, en el paraje de ‘Carraarenillas’, en La Riba de Escalote, con una causa judicializada. La comparativa genética certificó que las víctimas asesinadas y enterradas clandestinamente en dicha ubicación eran Joaquín Borrego Reyes, Adolfo Morales Ruiz, Alberto Rodrigo León y Gregorio Valdenebro Moreno.

La Asociación Recuerdo y Dignidad (ASRD) entregó los restos óseos procedentes de la exhumación, a sus familias, en el año 2021, en una acto de homenaje y reparación.

Una vez conocidos los resultados de la comparativa genética, las investigaciones de la asociación memorialista soriana confirmaban que todavía podrían permanecer ocultas más víctimas en el paraje de ‘Carraarenillas’. De este modo, tras el trabajo de investigación llevado a cabo se dieron con más restos mortales de víctimas que son las que se esperan recuperar en las exhumaciones de esta semana.