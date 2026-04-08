La Junta renueva dos motobombas contra incendios forestales en Soria

Presentación de los 12 nuevos camiones para la lucha contra incendios en Castilla y León, dos de ellos para Soria.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria recibirá dos nuevas autobombas para la lucha contra incendios forestales dentro de la recepción de un paquete de 12 camiones para renovar la flota en Castilla y León. La inversión total es de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER. Los vehículos se integran en el dispositivo Infocal y se prevén nuevas incorporaciones antes de que llegue la época de peligro alto.

Con esta nueva entrega, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la renovación continua de sus equipamientos, priorizando la seguridad de los trabajadores, la sostenibilidad ambiental y la mejora constante del servicio, según trasladó en un comunicado.

La antigüedad media del parque de vehículos autobomba previa a la compra de estos 27 nuevos camiones autobomba era de ocho años, mientras en 2015 era de 15 años. Una vez se hagan efectivas estas adquisiciones a lo largo de este año, la antigüedad media del parque de autobombas se reducirá a 4,3 años, habiéndose renovado 89 autobombas de las 94 del parque propio de la Junta.

Desde 2015 se han adquirido un total de 62 camiones autobomba para la extinción de incendios, lo que ha supuesto una inversión hasta este año de 12,7 euros. Esta cuantía se elevará a 19,94 millones de euros con la incorporación a la flota de los 27 nuevos vehículos previstos en esta anualidad.

El diseño de los vehículos se ha mejorado gracias a las aportaciones del propio personal del Operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, que ha colaborado con las empresas adjudicatarias de los contratos trasladando las necesidades que han ido detectando en su labor en la extinción de incendios forestales. A ello se unen las novedades aportadas por las propias empresas.

Estos doce primeros vehículos se repartirán de la siguiente manera: tres en Ávila, dos en Burgos, dos en León, uno en Salamanca, uno en Segovia, dos en Soria y uno en Zamora.

Seguridad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad

Se han incorporado las últimas tecnologías en seguridad, además de mejorar su eficiencia y eficacia, haciéndolos más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre las mejoras destacan las siguientes:

Detector de monóxido de carbono en cabina, aumentando la seguridad en atmósferas potencialmente peligrosas.

de carbono en cabina, aumentando la seguridad en atmósferas potencialmente peligrosas. Equipo de aire con mascarilla en cada camión, proporcionando mayor protección en situaciones de emergencia.

con mascarilla en cada camión, proporcionando mayor protección en situaciones de emergencia. Parada de emergencia de la bomba desde la cabina, permitiendo una reacción inmediata ante cualquier incidente.

de la bomba desde la cabina, permitiendo una reacción inmediata ante cualquier incidente. Mejora del sistema de iluminación perimetral para facilitar la maniobrabilidad del vehículo y aumentar la visibilidad en operaciones de marcha atrás o zonas con baja iluminación.

perimetral para facilitar la maniobrabilidad del vehículo y aumentar la visibilidad en operaciones de marcha atrás o zonas con baja iluminación. Sistema de aviso de presión de neumáticos integrado en el cuadro de mandos, optimizando la seguridad y reduciendo el riesgo de incidencias por presión inadecuada.

integrado en el cuadro de mandos, optimizando la seguridad y reduciendo el riesgo de incidencias por presión inadecuada. Sistemas avanzados de ayuda a la conducción , que incluyen: radares laterales y frontales para la detección de obstáculos y cámara de marcha atrás para un mayor control del entorno operativo.

, que incluyen: radares laterales y frontales para la detección de obstáculos y cámara de marcha atrás para un mayor control del entorno operativo. Instalación de electroválvula asistida en el lateral del camión para facilitar y realizar la carga de una manera más segura. Garantizan que solo se pueda cargar agua si la presión es adecuada, evitando cavitación o daños. Protegen el sistema de bombeo y aseguran el llenado desde hidrantes, otros vehículos o redes.

de una manera más segura. Garantizan que solo se pueda cargar agua si la presión es adecuada, evitando cavitación o daños. Protegen el sistema de bombeo y aseguran el llenado desde hidrantes, otros vehículos o redes. Nuevo sistema de llenado del depósito del espumógeno sin tener que acceder al techo de los vehículos, mejorando la prevención de los riesgos laborales de los bomberos forestales.

Características técnicas del vehículo autobomba

Chasis de RENAULT TRUCKS modelo D14 HIGH K R4X4 280E6

Motor diésel certificado en EURO VI E con una potencia de 280 CV, con escape vertical, ralentizador motor optibrake.

Capacidad de 4.000 litros de agua (Se incorporarán tres autobombas con capacidad para 5.000 litros en la próxima entrega antes de la Época de Peligro Alto)

Modificación del paragolpes delantero para conseguir un ángulo de ataque de 35º para cumplimiento de norma UNE 1846 grado 3.

Los bajos de los vehículos están protegidos para evitar el deterioro de elementos vulnerables durante su manejo por terrenos accidentados.

La distancia entre ejes es la mínima permitida para un camión autobomba de 4.000 litros, con la intención de primar la versatilidad en el monte.

Mejoras ergonómicas, atendiendo a las recomendaciones de los Servicios de Prevención y a los comentarios realizados por los usuarios de los camiones, permiten una mejor distribución y reparto del espacio, dando mayores posibilidades para la colocación de todo el material necesario para su uso.

Mitigación del cambio climático: incorporación de vehículos conformes con la normativa EURO V.

Economía circular: vehículos con 85 % de componentes reciclables, eliminación de sustancias peligrosas como plomo, mercurio o cadmio; correcta gestión de los residuos generados durante su vida útil y al final de la misma y mantenimiento exclusivo en talleres autorizados, garantizando el tratamiento adecuado de todos los residuos.

Los nuevos vehículos están rotulados para dar cumplimiento a la nueva codificación establecida por el R.D. 38/2026 de 21 de enero, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales a nivel nacional.