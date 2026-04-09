Estos son los 15 pueblos de Soria en los que se clasificarán vías pecuarias

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un total de 15 pueblos de la provincia de Soria y además la capital se beneficiarán de la clasificación e identificación de sus vías pecuarias. El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza este encargo a Tragsatec, que asumirá este trabajo en los municipios sorianos, así como en los de otras dos provincias. La Junta ha adjudicado a la citada empresa la asistencia técnica para la clasificación de las vías pecuarias ubicadas en más de medio centenar de municipios de Burgos, León y Soria, con una inversión de 184.000 euros, procedente de financiación de fondos europeos Next Generation.

El listado de pueblos de Soria en los que se clasificarán vías pecuarias, incluyendo la capital, es el siguiente:

Alentisque Barcones Carrascosa de la Sierra Castillejo de Robledo Cubilla Frechilla de Almazán Fuentes de Magaña Golmayo Montejo de Tiermes Navaleno Valdegeña Arenillas Bayubas de Abajo Retortillo de Soria San Leonardo de Yagüe Soria capital

La actuación permitirá avanzar en la identificación, delimitación y caracterización de estas infraestructuras tradicionales, fundamentales para la ordenación del territorio, la conservación del medio natural y el mantenimiento de los usos ganaderos. El plazo de ejecución del proyecto es de seis meses.

Los trabajos abarcarán tanto el análisis de la documentación existente como la realización de estudios de campo para verificar sobre el terreno el recorrido, anchura y estado de las vías pecuarias. Entre las actuaciones previstas se incluye la recopilación y estudio de la información disponible, la realización de trabajos de campo con la participación de conocedores locales, el levantamiento de actas y la materialización cartográfica de los trazados, así como la redacción de memorias técnicas con la descripción detallada de cada vía pecuaria.

El encargo prevé también el apoyo a la tramitación administrativa del procedimiento, incluida la información pública, así como la gestión de alegaciones y la preparación de la documentación necesaria para la aprobación definitiva de la clasificación. Este apoyo técnico al Servicio Territorial de Medio Ambiente en todas las fases del proceso permitirá garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la coherencia de los resultados obtenidos.

En Burgos se clasificarán las vías pecuarias en las localidades que a continuación se detallan: Alcocero de Mola, Atapuerca, Cerratón de Juarros, Cubillo del Campo, Cuevas de San Clemente, Fresneña, Hontoria de la Cantera, Huerta de Rey, Ibeas de Juarros, La Vid y Barrios, Los Ausines, Merindad de Sotoscueva, Merindad de Valdeporres, Palazuelos de la Sierra, Revillarruz, San Adrián de Juarros, Santa Cruz del Valle Urbión, Sarracín, Valle de Manzanedo, Valle de Mena, Villagalijo, Villalbilla de Gumiel, Villambistia y Quintanar de la Sierra, según el desglose de la Junta.

Mientras, en León las vías pecuarias están en: Vegacervera, Valdepiélago, Bembibre, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Maraña, Torre del Bierzo, Cabrillanes, Murias de Paredes, Acebedo, Boñar, Burón, Cármenes, Crémenes, León, San Andrés de Rabanedo, San Emiliano, Santovenia de Valdoncina, Sariegos, Sena de Luna y Valverde de la Virgen.