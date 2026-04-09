Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria destinará 260.000 euros a 25 entidades del tercer sector a través de convenios en el ámbito de los servicios sociales, con el objetivo de reforzar la atención a colectivos vulnerables y apoyar el tejido asociativo de la ciudad, según explicó este jueves la concejala de Acción Social, Ana Romero.

Romero destacó que estas ayudas permiten financiar proyectos dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de exclusión, así como iniciativas de inclusión social, igualdad o atención a adicciones. “Son actividades que van especialmente dirigidas a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables”, señaló, informa Ical.

Entre las principales cuantías figuran los convenios con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Soria, con 13.000 euros para el centro terapéutico de día y 27.000 euros para la Unidad de Estancia Diurna y Memoria; la Asociación Parkinson Soria (25.500 euros) o Cruz Roja Soria (25.000 euros) para el programa de educación de calle. También destacan los 20.000 euros para FADESS en programas de brecha digital y atención a mayores y otros 20.000 euros para UNICEF Castilla y León destinados a ayuda humanitaria a la infancia en Gaza.

Asimismo, el Ayuntamiento financia proyectos de entidades como ANDE Soria (17.760 euros), la Fundación Eusebio Sacristán (19.600 euros) para deporte inclusivo, Autismo Soria (13.000), ASOEM (13.000), FADISO (12.000), ASOVICA (12.000) o ASPACE Soria (6.000), entre otras, además de partidas de menor cuantía para asociaciones sociosanitarias y programas específicos.

Por otro lado, la concejala avanzó que actualmente están abiertas tres convocatorias de ayudas municipales en el ámbito social. La primera, dotada con 20.000 euros, está dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro para financiar actividades sociales, cubriendo hasta el 80% del proyecto con un máximo de 1.200 euros por entidad. El plazo permanece abierto hasta el 26 de abril.

También se encuentra abierta la línea de ayudas para personas con movilidad reducida para el uso de taxi, dirigida a vecinos con discapacidad igual o superior al 33%, con una cuantía de hasta 150 euros según ingresos y plazo hasta el 15 de septiembre.

Finalmente, el Ayuntamiento ha activado la convocatoria de ayudas para gastos básicos de vivienda, destinadas a sufragar costes como alquiler, luz o calefacción, con una cuantía general de 375 euros por unidad familiar, que asciende a 425 euros en el caso de familias numerosas. Esta línea cuenta con un presupuesto total de 180.000 euros y podrá solicitarse hasta el 9 de mayo.

Además, Romero recordó que durante todo el año permanecen disponibles las ayudas de urgente necesidad para atender situaciones excepcionales, como el pago de alquiler, suministros o alimentación. En 2025 se concedieron 449 ayudas por un importe de 268.112 euros, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han otorgado 174 ayudas a 92 personas por valor de más de 86.500 euros.